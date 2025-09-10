Apple придерживается принципа "новое заменяет старое", поэтому с выходом линейки iPhone 17 компания сняла с производства и официальной продажи четыре предыдущие модели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digitaltrends.

Итак, с производства снято четыре предыдущие модели:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max.

Отныне их невозможно купить напрямую в Apple, хотя остатки еще можно найти у сторонних ритейлеров.

Поскольку производство этих устройств завершено, запасы в магазинах будут ограниченными. Ожидается, что остаточные партии iPhone 15 и 16 серии будут продаваться по сниженным ценам.

В 2025 году Apple отказалась от модели с приставкой Plus в новой серии, поэтому iPhone 16 Plus стал последним "плюсовым" смартфоном, доступным в компании.

Также обновлены цены на другие предыдущие модели:

iPhone 16e – от 599 долларов;

iPhone 16 – от 699 долларов (доступна только версия с 128 ГБ памяти);

iPhone 16 Plus – от 799 долларов (версии со 128 ГБ и 256 ГБ).

Таким образом, Apple сократила ассортимент, сделав акцент на новой серии iPhone 17, среди которой появился и первый тонкий смартфон бренда – iPhone Air.

Когда iPhone 17 появится в Украине?

Хотя официальные продажи в мире стартуют 19 сентября, некоторые украинские магазины уже начали принимать предварительные заказы, объявляя ориентировочные цены. Официальные партнеры Apple в Украине планируют начать продажи с 26 сентября.

Стартовые цены на новые iPhone в США начинаются от 799 долларов за базовую модель и достигают 1199 долларов за флагманский iPhone 17 Pro Max. Однако в Украине стоимость будет ощутимо выше. Это объясняется несколькими факторами. К американской цене добавляется 20% НДС и таможенные сборы, а также расходы на логистику и сертификацию устройств для украинского рынка. Кроме того, на конечную стоимость влияют колебания курса гривны к доллару