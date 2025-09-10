Apple дотримується принципу "нове замінює старе", тому з виходом лінійки iPhone 17 компанія зняла з виробництва й офіційного продажу чотири попередні моделі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digitaltrends.

Отже, з виробництва знято чотири попередні моделі:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max.

Відтепер їх неможливо купити напряму в Apple, хоча залишки ще можна знайти у сторонніх рітейлерів.

Оскільки виробництво цих пристроїв завершено, запаси в магазинах будуть обмеженими. Очікується, що залишкові партії iPhone 15 та 16 серії продаватимуться за зниженими цінами.

У 2025 році Apple відмовилася від моделі з приставкою Plus у новій серії, тож iPhone 16 Plus став останнім "плюсовим" смартфоном, доступним у компанії.

Також оновлено ціни на інші попередні моделі:

iPhone 16e – від 599 долларів;

iPhone 16 – від 699 долларів (доступна лише версія зі 128 ГБ пам'яті);

iPhone 16 Plus – від 799 долларів (версії зі 128 ГБ та 256 ГБ).

Таким чином, Apple скоротила асортимент, зробивши акцент на новій серії iPhone 17, серед якої з’явився й перший тонкий смартфон бренду – iPhone Air.

Коли iPhone 17 з'явиться в Україні?

Хоча офіційні продажі у світі стартують 19 вересня, деякі українські магазини вже почали приймати попередні замовлення, оголошуючи орієнтовні ціни. Офіційні партнери Apple в Україні планують розпочати продажі з 26 вересня.

Стартові ціни на нові iPhone у США починаються від 799 доларів за базову модель та сягають 1199 доларів за флагманський iPhone 17 Pro Max. Однак в Україні вартість буде відчутно вищою. Це пояснюється кількома факторами. До американської ціни додається 20% ПДВ та митні збори, а також витрати на логістику й сертифікацію пристроїв для українського ринку. Крім того, на кінцеву вартість впливають коливання курсу гривні до долара