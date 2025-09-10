Вже зараз деякі українські онлайн-магазини пропонують оформити передзамовлення, а подекуди вимагають передоплату в розмірі 5% від вартості пристрою, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Скільки коштують усі нові моделі iPhone 17

Компанія Apple встановила офіційні стартові ціни на нову лінійку смартфонів у США: iPhone 17 коштуватиме від 799 доларів, iPhone 17 Air – від 999 доларів, iPhone 17 Pro – від 1099 доларів, а флагманський iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів. Проте в Україні вартість буде суттєво вищою.

Більшість продавців та магазинів наразі не вказують ціни, однак пропонують оформити попереднє замовлення.

Чому українські ціни на iPhone 17 значно вищі?

Така різниця у вартості пояснюється кількома факторами. До американської ціни додається 20% ПДВ та мита, а також витрати на логістику й сертифікацію пристроїв в Україні. Також варто враховувати, що ціна може бути приблизною і очікувано зміниться на момент появи нових iPhone в Україні.

Крім того, на кінцеву ціну впливає коливання курсу гривні до долара та низка інших факторів, які можуть ускладнити ланцюжки постачання.

Коли iPhone 17 з'явиться в Україні?

Очікується, що офіційно нові iPhone 17 з'являться в українських магазинах до кінця жовтня цього року.

Що представила Apple на осінній презентації?

Apple представила нову лінійку iPhone 17, яка включає чотири моделі з удосконаленими характеристиками: новим процесором A19 Pro, тривалим часом роботи та переходом на eSIM замість слота для SIM-карт.

Лайнап цьогорічного iPhone складається з таких пристроїв: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Крім iPhone, компанія анонсувала оновлені моделі Apple Watch з підтримкою 5G і AirPods Pro 3 з покращеним шумозаглушенням і вбудованими датчиками здоров'я. AirPods Pro 3 виділяються кращою якістю звуку, адаптивним ANC, вбудованим датчиком серцевого ритму та збільшеною автономністю.