Звичайні iPhone не рідко переймають найкращі функції старших моделей попереднього лайнапу, розповідає 24 Канал. Так сталося і цього року.
Що нового в базовому iPhone 17?
- iPhone 17 отримає трохи більший 6,3-дюймовий екран.
- Смартфон також нарешті отримає підтримку Pro Motion з частотою оновлення дисплея від 1 до 120 герців, про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими.
- Як завжди, iPhone 17 матиме керамічне покриття Ceramic Shield, і цього разу отримає 7-шарове антиблікове покриття для кращої читабельності. Компанія каже, що цього разу дисплей у три ради стійкіший до подряпин.
- В iPhone 17 встановлений процесор A19 за 3-нанометровим техпроцесом.
- Окрім кращої продуктивності та ефективності, збільшена пропускна здатність пам'яті для підтримки обробки моделей великих мов програмування на пристрої.
- ProMotion та A19 дозволяють відтворювати відео на iPhone 17 до 8 годин довше порівняно з iPhone 16!
- Також є 5-ядерний графічний процесор для завдань з ресурсомісткою графікою.
- Яскравість дисплея – 3000 нітів.
- Рамки знову стали тоншими.
iPhone 17 має чудові покращення у дисплеї / Скриншот 24 Каналу
