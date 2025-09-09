Звичайні iPhone не рідко переймають найкращі функції старших моделей попереднього лайнапу, розповідає 24 Канал. Так сталося і цього року.

Дивіться також Apple повертає до життя Touch ID, але лише в одному смартфоні

Що нового в базовому iPhone 17?

iPhone 17 отримає трохи більший 6,3-дюймовий екран.

Смартфон також нарешті отримає підтримку Pro Motion з частотою оновлення дисплея від 1 до 120 герців , про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими.

з частотою оновлення дисплея , про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими. Як завжди, iPhone 17 матиме керамічне покриття Ceramic Shield, і цього разу отримає 7-шарове антиблікове покриття для кращої читабельності. Компанія каже, що цього разу дисплей у три ради стійкіший до подряпин .

. В iPhone 17 встановлений процесор A19 за 3-нанометровим техпроцесом.

за 3-нанометровим техпроцесом. Окрім кращої продуктивності та ефективності, збільшена пропускна здатність пам'яті для підтримки обробки моделей великих мов програмування на пристрої.

ProMotion та A19 дозволяють відтворювати відео на iPhone 17 до 8 годин довше порівняно з iPhone 16!

Також є 5-ядерний графічний процесор для завдань з ресурсомісткою графікою.

для завдань з ресурсомісткою графікою. Яскравість дисплея – 3000 нітів.

Рамки знову стали тоншими.



iPhone 17 має чудові покращення у дисплеї / Скриншот 24 Каналу

Матеріал доповнюється…