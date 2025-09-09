Флагманські iPhone завжди привертають увагу фанатів та поціновувачів техніки Apple, адже в ці смартфони компанія вкладається найбільше, розповідає 24 Канал. Пристрої Pro та Pro Max – це демонстрація спроможностей Apple і цьогоріч смартфони гідно закривають лайнап лінійки iPhone 17.

Які ключові оновлення отримав флагманський смартфон?

Найбільш несподіваною зміною в iPhone 17 Pro стало повернення до алюмінію як основного матеріалу корпусу, тоді як попередні два покоління Pro-моделей використовували титан. Тепер корпус цілком металевий – для бездротової зарядки в нижній половині задньої кришки передбачено отвір, закритий склом Ceramic Shield.



Матеріал корпусу змінили на алюміній / Фото Apple

Apple пояснює це рішення тим, що алюміній легший і дозволяє ефективніше контролювати температуру пристрою завдяки новій системі охолодження. Корпус захищений керамічним склом як спереду, так і ззаду. Смартфон буде доступний у трьох кольорах.



Смартфон доступний у трьох нових кольорах / Фото Apple

За продуктивність відповідає новий процесор A19 Pro укомплектований 6 ядрами CPU (з них 2 продуктивних), а також 6 ядрами GPU з другим поколінням технології Dynamic Caching. Приріст продуктивності в тривалих завданнях обіцяють до 40% в порівнянні з iPhone 16.

Також пристрій використовує власний чип бездротового зв'язку Apple N1, на базі якого працюють Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і протокол розумного будинку Thread.

У смартфонах вперше з'явилася випарна камера з кастомним дизайном. Алюмінієвий корпус теж працює на охолодження – матеріал в 20 разів краще розсіює тепло, ніж титан.

Значно зросла й автономність – компанія заявляє про 36 годин відтворення відео від одного заряду. Крім того, Apple повністю відмовилася від слота для фізичних SIM-карт, зробивши ставку на технологію eSIM.

Особливу увагу приділили камері. Фронтальна камера в моделях iPhone 17 Pro та 17 Pro Max тепер має роздільну здатність 18 Мп.

Камера отримала значне оновлення / Фото Apple

Основна система камер має роздільну здатність 48 мегапікселів складається з 8 лінз і пропонує вражаючі можливості зуму: до 40-кратного максимального цифрового наближення та 4-кратного зуму в повній роздільній здатності.



Професійні фотографи зрадіють новим можливостям / Фото Apple

Для професіоналів відеозйомки доступні режими Dolby Vision, 4K з частотою 120 кадрів на секунду, ProRes Log, ACES та ProRes RAW. Також додано підтримку функції Genlock, яка дозволяє покадрово синхронізувати декілька iPhone при використанні їх у масиві камер.

До речі, спеціально для iPhone 17 Pro були підготовлені нові чохли TechWoven.



Важливі особливості флагманів Apple / Фото Apple

Скільки коштуватимуть нові iPhone 17?

Компанія також оголосила ціни на всю лінійку iPhone 17:

iPhone 17 – від 799 доларів.

iPhone 17 Air – від 999 доларів.

iPhone 17 Pro – від 1099 доларів.

iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів.

Замовити смартфони можна вже зараз через сайт Apple, а на прилавках вони з'являться 19 вересня.



Нові ціни на флагманські смартфони iPhone 17 / Фото Apple