Уже сейчас некоторые украинские онлайн-магазины предлагают оформить предзаказ, а иногда требуют предоплату в размере 5% от стоимости устройства, рассказывает 24 Канал.

Компания Apple установила официальные стартовые цены на новую линейку смартфонов в США: iPhone 17 будет стоить от 799 долларов, iPhone 17 Air – от 999 долларов, iPhone 17 Pro – от 1099 долларов, а флагманский iPhone 17 Pro Max – от 1199 долларов. Однако в Украине стоимость будет существенно выше.

Большинство продавцов и магазинов пока не указывают цены, однако предлагают оформить предварительный заказ.

Почему украинские цены на iPhone 17 значительно выше?

Такая разница в стоимости объясняется несколькими факторами. К американской цене добавляется 20% НДС и пошлины, а также расходы на логистику и сертификацию устройств в Украине. Также стоит учитывать, что цена может быть приблизительной и ожидаемо изменится на момент появления новых iPhone в Украине.

Кроме того, на конечную цену влияет колебание курса гривны к доллару и ряд других факторов, которые могут усложнить цепочки поставок.

Когда iPhone 17 появится в Украине?

Ожидается, что официально новые iPhone 17 появятся в украинских магазинах до конца октября этого года.

Что представила Apple на осенней презентации?

Apple представила новую линейку iPhone 17, которая включает четыре модели с усовершенствованными характеристиками: новым процессором A19 Pro, длительным временем работы и переходом на eSIM вместо слота для SIM-карт.

Лайнап нынешнего iPhone состоит из таких устройств: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Кроме iPhone, компания анонсировала обновленные модели Apple Watch с поддержкой 5G и AirPods Pro 3 с улучшенным шумоподавлением и встроенными датчиками здоровья. AirPods Pro 3 выделяются лучшим качеством звука, адаптивным ANC, встроенным датчиком сердечного ритма и увеличенной автономностью.