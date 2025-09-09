Сколько стоят новые iPhone 17?

Цена iPhone 17 начинается от 799 долларов, iPhone Air – от 999 долларов, а iPhone 17 Pro – от 1099 долларов. Для iPhone 17 Pro Max будет доступна конфигурация с 2 ТБ памяти, пишет 24 Канал.

Очевидно, что не каждый вариант будет стоить столько, ведь конечная стоимость зависит от объема памяти.

Цена iPhone 17

Этот смартфон доступен с 256 или 512 гигабайтами памяти.

За первую версию, как уже отмечалось, придется выложить 799 долларов.

За вторую – 999 долларов.

Стоит отметить, что эти цены указаны для США и до налогообложения, которое в каждом штате разное. В Украине цены будут совсем другими.

Цена iPhone 17 Pro и Pro Max

iPhone 17 Pro и Pro Max выходят с 256 гигабайтами, 512 гигабайтами и 1 терабайтом памяти. Но для версии Max есть еще и 2 терабайта, что, очевидно, обойдется очень недешево.

iPhone 17 Pro:

1099 долларов за 256 гигабайт.

1299 долларов за 512 гигабайт.

1499 долларов за 1 терабайт.

iPhone 17 Pro Max:

1199 долларов за 256 гигабайт.

1399 долларов за 512 гигабайт.

1599 долларов за 1 терабайт.

И бешеные 1999 долларов за 2 терабайта.

Цена iPhone 17 Air

Смартфон будет иметь 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт памяти.

За 256 гигабайт – 999 долларов.

За 512 гигабайт – 1199 долларов.

1 терабайт – 1933 долларов.

Все устройства будут доступны для предзаказа с 12 сентября, а в продажу поступят 19 сентября.

