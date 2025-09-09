О разработке тончайшего iPhone слухи распространялись уже давно, рассказывает 24 Канал. Похоже предыдущий неприятный опыт с хрупкими айфонами был учтен и теперь Apple действительно есть чем удивить пользователей.

Чем уникален новый iPhone 17 Air?

iPhone 17 Air позиционируется как устройство, что ставит форму выше функциональности. Он создан для тех, кто ценит эстетику и готов пойти на определенные компромиссы ради нее.

Дизайн и экран. Главная особенность модели – ультратонкий корпус толщиной всего 5,55 мм, что делает его самым тонким iPhone в истории. Смартфон оснащен новым 6,6-дюймовым дисплеем с технологиями ProMotion и Always-On, как и базовая версия в лайнапе.

Производительность. Устройство работает на чипе A19 Pro, таком же, как и во флагманских моделях, но с одним ограничением – он имеет уменьшенное количество графических ядер. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ.

Камеры. Для тонкого корпуса Apple пошла на компромисс в системе камер. Смартфон имеет только одну основную камеру на задней панели, без ультраширокоугольного или телефото объективов. Фронтальная камера получила обновленный 24-мегапиксельный сенсор.

Другие особенности. В iPhone 17 Air дебютировал C1 – первый 5G-модем собственной разработки Apple. Цвета корпуса вдохновлены другими "Air" продуктами компании: светло-голубой, светло-золотой, черный и серебристый.