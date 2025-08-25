Как происходила кража технологий?

В центре судебного иска оказался Чен Ши, который с января 2020 по июнь 2025 года занимал должность архитектора сенсорных систем в команде разработчиков Apple Watch. Согласно документу, поданному Apple, Ши вступил в сговор с компанией Oppo с целью похищения интеллектуальной собственности американской корпорации, пишет 24 Канал.

Инженер начал работать в Oppo еще в апреле 2025 года, однако скрыл этот факт от своего американского работодателя. Когда он увольнялся в июне, то сообщил коллегам, что возвращается в Китай, чтобы ухаживать за пожилыми родителями, и не планирует искать новую работу. На самом деле на тот момент он уже получил должность в Oppo.

Перед своим увольнением Ши, по данным Apple, провел десятки индивидуальных встреч с членами команды Apple Watch, чтобы собрать как можно больше информации об их работе над оптическими датчиками, сенсорами температуры и ЭКГ.

Кроме того, в иске отмечается, что инженер загрузил 63 файла из защищенной папки Apple на внешний USB-накопитель.

Его подозрительную активность дополнили поисковые запросы в интернете, среди которых были "как полностью стереть данные с MacBook" и "может ли кто-то увидеть, что я открывал файл на общем диске".

Наиболее весомым доказательством в деле может стать переписка Чэна Ши с вице-президентом Oppo по вопросам здравоохранения. В одном из сообщений будущим работодателям Ши якобы написал, что будет пытаться "собрать как можно больше информации" о технологиях Apple, связанные с датчиками для мониторинга здоровья. В ответ представитель Oppo написал "хорошо" и прислал эмодзи "OK". Именно поэтому Oppo также выступает ответчиком по делу, поскольку, по мнению Apple, компания не только не возражала против неправомерных действий инженера, но и поощряла их.

Представители Oppo уже отреагировали на обвинения. В заявлении для СМИ компания сообщила, что не нашла никаких доказательств, которые бы связывали эти обвинения с поведением сотрудника во время его работы в Oppo. Китайский гигант также категорически отрицает незаконное присвоение коммерческих тайн Apple.

Это не первый случай, когда Apple прибегает к юридическим действиям против своих бывших сотрудников. Например, ранее этим летом компания подала в суд на инженера-конструктора, обвинив его в похищении коммерческих секретов, связанных с гарнитурой Vision Pro, и передаче их своему новому работодателю, компании Snap.