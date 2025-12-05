Что известно о переходе Алана Дая в Meta?
Компания Meta переманила известного дизайнера Apple в рамках масштабной авантюры, которая подчеркивает стремление гиганта социальных сетей к созданию устройств, оснащенных ИИ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Компания нанимает Алана Дая, который возглавлял команду дизайнеров Apple с 2015 года. Зато Apple заменяет Дая давним дизайнером Стивеном Лемеем.
Этот шаг представляет собой сейсмический сдвиг в Кремниевой долине и демонстрирует, что Meta стремится стать производителем аппаратных устройств известных брендов. Для Apple этот уход продолжает отток талантливых специалистов, которого команда дизайнеров потерпела с момента ухода дальновидного руководителя Джони Айва в 2019 году,
– пишут в издании.
На этой неделе Алан Дай сообщил Apple о своем решении уйти, хотя высшее руководство уже готовилось к его уходу, сообщили источники.
С наймом Дая, Meta создает новую дизайн-студию и поручает ему отвечать за дизайн аппаратного и программного обеспечения, а также интеграцию ИИ для ее интерфейсов.
Он будет отчитываться перед главным техническим директором Эндрю Босвортом, который руководит Reality Labs. Эта группа занимается разработкой портативных устройств, таких как умные очки и гарнитуры виртуальной реальности.
Главной целью Дая будет обновить устройства Meta, добавив функции искусственного интеллекта. Он займет должность главного дизайнера группы, начиная с 31 декабря.
Почему многие люди покидают должности в Apple?
Уход Дай – это большая потеря для Apple, которая уже сталкивалась с некоторыми критическими уходами в последние недели.
- Джефф Уильямс, давний главный операционный директор компании, ушел в отставку в прошлом месяце.
- А руководитель отдела ИИ Джон Джаннандреа объявил о своем уходе на этой неделе после лет гонки в сфере искусственного интеллекта.
- Прошлой осенью бывший руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио также ушел в отставку.
Ожидается, что текучесть кадров продолжится, поскольку многие из оставшихся топ-лидеров, включая Кука, приближаются к пенсионному возрасту.
Новости компаний-гигантов
Британская Anglo American и канадская Teck Resources объединяются, создав Anglo Teck с оценочной стоимостью 53 миллиарда долларов, нацеленную на добычу меди, железной руды и цинка. Anglo Teck будет иметь штаб-квартиру в Ванкувере, экономия от слияния достигнет 800 миллионов долларов ежегодно,
К 2029 году глобальные расходы на центры обработки данных ИИ достигнут 3 триллионов долларов. Около 50% из прогнозируемых 2,9 триллионов инвестиций в создание и развитие ИИ профинансируют именно так называемые "гипермасштабные компании", такие как Google, Amazon, Microsoft и Meta.
Netflix, Paramount, и Comcast заинтересованы в приобретении Warner Bros., причем Netflix обещает сохранить кинотеатральную стратегию Warner Bros., несмотря на предыдущие заявления об устарелости кинотеатров.