Расходы на развитие ИИ растут?

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Morgan Stanley, передает 24 Канал. По прогнозам, около 50% из прогнозируемых 2,9 триллионов инвестиций в создание и развитие ИИ профинансируют именно так называемые "гипермасштабные компании", такие как Google, Amazon, Microsoft и Meta.

Расходы на центры обработки данных стремительно растут:

в 2024 году – более 350 миллиардов долларов,

в 2026 году – уже более 400 миллиардов долларов.

Традиционно эти компании финансировали инфраструктуру для облачных сервисов (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) за счет собственных средств. Но масштабные потребности генеративного ИИ заставляют привлекать внешние инвестиции.

Заметьте. В прошлом году внутренние денежные потоки покрывали расходы около 200 миллиардов долларов, однако в этом году эта сумма удвоится, а в 2026-м вырастет еще больше.

Какой прогноз расходов?

Morgan Stanley прогнозирует, что к 2029 году глобальные расходы на центры обработки данных достигнут 3 триллиона долларов: