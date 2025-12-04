Как получить максимум от Nano Banana?

Nano Banana – это генеративная модель от Google в рамках чат-бота Gemini. Сейчас она активно встраивается в различные сервисы и программы как от самой компании, так и таких сторонних разработчиков, как Adobe. Главное назначение – редактирование и создание изображений. Сейчас параллельно существуют две версии этого генератора – базовая версия, что запускается автоматически в Gemini, а также Pro, которая становится доступной для тех, кто купил подписку. Компания также дает всем бесплатным пользователям несколько генераций в день, чтобы испытать возможности сервиса, пишет 24 Канал.

Для использования инструмента в традиционном интерфейсе Gemini (на мобильных устройствах или компьютере) нужно войти в учетную запись и в окне ввода запроса попросить создать изображение.

Вы также можете избежать написания фразы "создай для меня изображение", просто нажав кнопку "Создать изображение" в меню функций. Тогда система автоматически будет воспринимать ваши запросы как инструкции для генерирования картинок.

Кроме того, можно загрузить свое изображение и попросить отредактировать его.

Все инструкции можно давать обычным естественным языком, подробно описывая желаемый результат.

Если выбрана модель Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro используется автоматически. Хотя доступ к обеим версиям является бесплатным, платные подписчики получают приоритетный доступ к Nano Banana Pro. Новая версия Pro имеет значительные преимущества, в частности улучшенную точность, последовательность, расширенные элементы управления и лучшую генерацию текста.

Вот семь проверенных приемов для эффективного использования Nano Banana:

Добавление текста к изображениям. Часто просьба к ИИ добавить текст приводит к искажениям или бессмыслице, но Nano Banana Pro способен генерировать четкий, легко читаемый текст за секунды. Например, можно загрузить фотографию и попросить Pro-версию создать инфографику, включая информацию об изображенном объекте. Это открывает возможности для превращения фото в мультфильм или комикс.

Плавное смешивание нескольких изображений. Nano Banana позволяет бесшовно совмещать изображения. Вы можете загрузить фотографию своей комнаты и изображение нового товара, чтобы увидеть, как он будет выглядеть в вашем интерьере, или разместить нескольких персонажей в одном месте. Также можно загрузить собственную фотографию, чтобы ИИ сгенерировал вас в другом окружении. Даже если перспектива объектов в исходных изображениях затрудняет простое копирование, модель хорошо справляется с задачей. Nano Banana Pro может смешивать до 14 различных изображений одновременно.

Удаление нежелательных элементов. Модель с легкостью удаляет нежелательные детали, например палец, попавший в кадр. Наиболее впечатляюще то, насколько качественно содержимое, сгенерированное ИИ, заполняет освободившееся пространство, гармонично сочетаясь с оригиналом. Эта возможность лучше всего работает для небольших изменений.

Добавление нового содержимого. Пользователи могут попросить Gemini добавить элементы к уже имеющемуся изображению. Например, можно превратить песчаный участок в красивый газон. Если добавлять объекты умеренно, конечный результат выглядит реалистично, но чрезмерное генерирование большого количества элементов может сделать изображение похожим на очевидную подделку ИИ.

Примеры применения Nano Banana, где измененное изображение показано справа. Инструкции для ИИ включали передвижение рамки ближе к лампе, замена изображения на рождественское и добавление фигурки в виде ракеты SpaceX / Фото 24 Канала/Nano Banana

Создание индивидуальных фильтров. Если стандартные фильтры (то есть те настройки и параметры, которые задаются по умолчанию, когда вы не указываете ничего конкретного) не удовлетворяют потребности, Nano Banana позволяет создавать и применять любой воображаемый фильтр, подробно описав его. Например, можно попросить добавить фильтр, который имитирует снимок 1990-х годов, сделанный на Polaroid.

Быстрая визуализация изменений. Nano Banana является эффективным инструментом визуализации для тех, кто планирует изменения в интерьере, например, перестановку мебели или добавление элементов декора. Способность Gemini удалять объекты (например книжный шкаф), заполняя пространство чем-то новым, демонстрирует лучшее качество генеративного контента по сравнению с аналогичными инструментами у конкурентов. Поскольку редактирование изображений в Gemini редко содержит значительные ошибки, это часто является эффективным способом увидеть будущие изменения.

Устранение отвлекающих бликов. Этот инструмент может помочь, если на фотографии есть блики, отвлекающие взгляд. Лучше всего работает, если четко указать, какой именно блик нужно удалить, например, "убрать отражение моей руки на стеклянной поверхности слева".

Сравнение с профессиональными инструментами и ограничения

Хотя Nano Banana эффективен для быстрых изменений перед публикацией в социальных сетях, он не заменит стандартные программы, такие как Adobe Lightroom и Photoshop. У Gemini отсутствуют инструменты для профессиональной настройки цвета, коррекции искажений, освещения и шума, а также функции для работы с RAW-файлами, библиотекой фотографий и слоями. То есть это не полноценный фоторедактор.

Кроме того, невозможно загрузить отредактированные изображения в чрезвычайно высоком разрешении. Даже после обновления мы замечаем эффекты размытия, которые снижают резкость и могут портить текст, что делает Gemini непригодным для серьезных фотографов.

Оригинальная модель Gemini обычно создавала изображения разрешением около 720p.

Nano Banana Pro улучшил этот показатель, предоставляя изображения разрешением около 2K, что делает их более четкими и детализированными.

Однако, пользователи не могут напрямую корректировать редактирование, как в программах Adobe.