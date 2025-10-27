Google представил новую функцию для Gemini's Canvas - интерактивного рабочего пространства, встроенного в приложение ИИ-чатбота. Теперь пользователи могут генерировать презентации с помощью короткого запроса или на основе собственных материалов - документов, таблиц или исследовательских файлов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Как работает создание презентаций в Gemini?

Если тема не требует конкретного источника, достаточно написать что-то вроде: "Создай презентацию о [теме]". Если же нужно использовать определенный документ, пользователь может загрузить файл, и Gemini построит презентацию именно на его основе.

Сгенерированные слайды уже содержат текст, изображения и согласованную тему оформления. Презентацию можно сразу экспортировать в Google Slides, редактировать, менять дизайн или работать над ней вместе с коллегами.

Как пишет Engadget, функция постепенно появляется у всех пользователей - как у владельцев персональных аккаунтов, так и у корпоративных клиентов Google Workspace.

Инструмент Canvas впервые появился в марте как среда, где можно было редактировать тексты или код непосредственно в Gemini. Теперь, кроме написания и программирования, он позволяет быстро создавать визуальные материалы - от инфографики до полноценных презентаций.

Почему чат-боты могут быть опасными для детей?

Отчет Common Sense Media показал, что языковая модель Gemini может распространять опасный контент детям до 13 лет и давать некорректные советы по ментальному здоровью даже с детскими фильтрами.

По мнению экспертов, это указывает на серьезные пробелы в системе защиты несовершеннолетних. В отчете говорится, что Gemini Under 13 следует использовать только под строгим наблюдением взрослых. Отдельно отмечается: подросткам не следует доверять чат-ботам в вопросах психического здоровья или эмоциональной поддержки.