Google официально запустила Gemini 3 Pro – флагманскую модель, которую компания называет самой интеллектуальной из всех, что она создавала. По словам Google, модель демонстрирует значительно лучшие навыки аналитики, глубже понимает контекст запросов и лучше улавливает нюансы. Именно это, по утверждению компании, делает ответы более точными и менее многословными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Смотрите также Google хочет питать дата-центры энергией Солнца из космоса

Что изменилось в новом поколении Gemini?

В области мультимодального анализа Gemini 3 Pro опережает предыдущую версию Gemini 2.5 Pro по всем основным тестам. Google описывает модель как "настоящего партнера в мышлении", поскольку она способна обрабатывать сложные запросы и выдавать структурированные выводы.

Как пишет MacRumors, модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени.

Подписчики Google AI Ultra уже могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent. Модель умеет выполнять многошаговые задачи от начала до конца, автоматизируя сложные рабочие потоки.

Отдельная версия под названием Gemini 3 Deep Think умеет решать еще более сложные задачи. Она станет доступной пользователям Google AI Ultra в ближайшие недели.

К релизу Google также обновила приложение Gemini. Интерфейс получил более современный вид, а навигацию упростили: теперь все созданные изображения, видео и документы собраны в папке My Stuff. Обновлены и функции покупок – добавлены списки товаров, таблицы сравнения и актуальные цены с Google Shopping Graph.

Также появились новые интерфейсы, среди которых – визуальный макет на основе фото и модулей, а также динамический режим, который создает специальную UI-композицию под конкретный запрос благодаря агентному кодированию.

Почему чат-боты могут быть опасны для детей?

Отчет Common Sense Media показал, что языковая модель Gemini может распространять опасный контент детям до 13 лет и давать некорректные советы по психическому здоровью даже с детскими фильтрами.

Организация обнаружила, что чат-бот может выдавать информацию о сексе, наркотиках, алкоголе и даже некорректные советы по психическому здоровью. Для детей до 13 лет ответы оказались слишком сложными, а иногда и опасными.