Apple традиционно назвала лучшие приложения и игры года для своих платформ, и хотя компания не выделяет отдельную категорию для AI, на этот раз искусственный интеллект стал общей чертой многих победителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Apple.

Как искусственный интеллект оказался среди лучших приложений Apple?

Главным приложением для iPhone стало Tiimo - визуальный AI-планировщик,, который превращает список задач в пошаговый план с временными оценками выполнения. Он анализирует сложность дел и формирует реалистичное расписание.

Лучшим iPad-приложением года признано Detail, которое упрощает монтаж видео благодаря функции "Auto Edit". Она автоматически убирает паузы, создает зум-кадры и добавляет титры с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Как пишет TechCrunch, в номинации Cultural Impact также оказались приложения с активным использованием AI. StoryGraph применяет машинное обучение для персональных книжных рекомендаций, а Be My Eyes помогает людям с нарушениями зрения, генерируя детальные описания изображений. Приложение Strava, победившее на Apple Watch, использует AI для анализа тренировочных данных и формирования инсайтов.

Apple отметила победителей во всех своих экосистемах - iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV и Apple Arcade. Из 45 финалистов, объявленных в ноябре, в финальный список вошло 17 приложений и игр.

Победители App Store Awards 2025:

- iPhone App of the Year: Tiimo

- iPhone Game of the Year: Pokémon TCG Pocket

- iPad App of the Year: Detail

- Игра года для iPad: DREDGE

- Mac Приложение года для Mac: Эссеист

- Mac Игра года для Mac: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

- Apple Arcade Game of the Year: WHAT THE CLASH?

- Apple Vision Pro Приложение года: Apple Vision Pro App of the Year: Explore POV

- Apple Vision Pro Игра года: Porta Nubi

- Apple Watch App of the Year: Strava

- Приложение года для Apple TV: HBO Max

Награды за культурное воздействие:

Chants of Sennaar, Be My Eyes, Focus Friend, Art of Fauna, despelote, StoryGraph.

Несмотря на отсутствие отдельной AI-награды, Apple фактически продемонстрировала, что большинство самых полезных инструментов сегодня работают именно благодаря искусственному интеллекту - от творческих сервисов до приложений, которые делают цифровой опыт более доступным.

Кто в Apple возглавит направление ИИ?

После почти восьми лет в должности вице-президента по стратегии машинного обучения и искусственного интеллекта Джон Джаннандреа завершает активную работу в Apple. Компания сообщила, что он будет оставаться советником до весны 2026 года. После этого его место займет Амар Субраманья, который станет новым вице-президентом по AI и будет подчиняться Крейгу Федериге.

С приходом Субраманьи он будет отвечать за Apple Foundation Models, исследования в области ML, а также за направление оценки и безопасности AI. Джаннандреа за это время, по словам компании, сформировал "команду мирового уровня" и обеспечил развитие ключевых технологий, лежащих в основе систем Apple. Публично компания не подтвердила, связаны ли перестановки с давлением индустрии, однако Apple регулярно критикуют за медленные темпы AI-инноваций. Частично это объясняется акцентом на локальной обработке данных вместо облачных сервисов. Между этими подходами должен стать Private Cloud Compute, который дополняет стратегию Apple.