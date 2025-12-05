Apple традиційно назвала найкращі застосунки та ігри року для своїх платформ, і хоча компанія не виділяє окрему категорію для AI, цього разу штучний інтелект став спільною рисою багатьох переможців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Apple.

Як штучний інтелект опинився серед найкращих додатків Apple?

Головним застосунком для iPhone став Tiimo — візуальний AI-планувальник, що перетворює список завдань у покроковий план із часовими оцінками виконання. Він аналізує складність справ і формує реалістичний розклад.

Найкращим iPad-додатком року визнано Detail, який спрощує монтаж відео завдяки функції "Auto Edit". Вона автоматично прибирає паузи, створює зум-кадри та додає титри з використанням інструментів штучного інтелекту.

Як пише TechCrunch, у номінації Cultural Impact також опинилися застосунки з активним використанням AI. StoryGraph застосовує машинне навчання для персональних книжкових рекомендацій, а Be My Eyes допомагає людям із порушеннями зору, генеруючи детальні описи зображень. Додаток Strava, який переміг на Apple Watch, використовує AI для аналізу тренувальних даних та формування інсайтів.

Apple відзначила переможців у всіх своїх екосистемах — iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV та Apple Arcade. З 45 фіналістів, оголошених у листопаді, до фінального списку увійшло 17 застосунків і ігор.

Переможці App Store Awards 2025:

• iPhone App of the Year: Tiimo

• iPhone Game of the Year: Pokémon TCG Pocket

• iPad App of the Year: Detail

• iPad Game of the Year: DREDGE

• Mac App of the Year: Essayist

• Mac Game of the Year: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

• Apple Arcade Game of the Year: WHAT THE CLASH?

• Apple Vision Pro App of the Year: Explore POV

• Apple Vision Pro Game of the Year: Porta Nubi

• Apple Watch App of the Year: Strava

• Apple TV App of the Year: HBO Max

Cultural Impact Awards:

Chants of Sennaar, Be My Eyes, Focus Friend, Art of Fauna, despelote, StoryGraph.

Попри відсутність окремої AI-нагороди, Apple фактично продемонструвала, що більшість найкорисніших інструментів сьогодні працюють саме завдяки штучному інтелекту — від творчих сервісів до застосунків, які роблять цифровий досвід більш доступним.

Хто в Apple очолить напрямок ШІ?

Після майже восьми років на посаді віцепрезидента зі стратегії машинного навчання та штучного інтелекту Джон Джаннандреа завершує активну роботу в Apple. Компанія повідомила, що він залишатиметься радником до весни 2026 року. Після цього його місце посіде Амар Субраманья, який стане новим віцепрезидентом з AI і підпорядковуватиметься Крейгу Федерізі.

З приходом Субраманьї він відповідатиме за Apple Foundation Models, дослідження в галузі ML, а також за напрям оцінки та безпеки AI. Джаннандреа за цей час, за словами компанії, сформував "команду світового рівня" і забезпечив розвиток ключових технологій, що лежать в основі систем Apple. Публічно компанія не підтвердила, чи пов’язані перестановки з тиском індустрії, однак Apple регулярно критикують за повільні темпи AI-інновацій. Частково це пояснюється акцентом на локальній обробці даних замість хмарних сервісів. Між цими підходами має стати Private Cloud Compute, який доповнює стратегію Apple.