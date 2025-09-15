Популярность Nano Banana принесла возможность редактировать картинки в формате диалога, что делает ее скорее "креативным сотрудником", а не просто инструментом. Этот подход обеспечил ей внимание пользователей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5google.

Как росла популярность Gemini?

За период с 26 августа по 9 сентября приложение Gemini привлекло 23 миллиона новых пользователей. За это же время с помощью Nano Banana было отредактировано более 500 миллионов изображений.

Почему Nano Banana так популярна?

Эта модель для редактирования изображений стала вирусной благодаря своей способности сохранять сходство и последовательность черт персонажа на фото. Пользователи также могут загружать несколько фотографий для создания новых, переносить стили и редактировать изображения с помощью текстовых запросов в чате.

Важные ограничения! Все бесплатные пользователи могут создавать или редактировать до 100 изображений в день. Для подписчиков сервиса, которые платят от 19,99 долларов в месяц, этот лимит увеличивается до 1000 изображений.

Как выглядит ТОП приложений App Store сейчас?

По состоянию на конец прошлой недели Google Gemini занял первую строчку в чарте бесплатных приложений Apple для США. На второй позиции оказался ChatGPT, а замыкает тройку лидеров социальная сеть Threads.

Другие сервисы Google также занимают высокие места:

приложение Google (Поиск) на шестом месте,

Карты – на восьмом,

Chrome – на тринадцатом,

Gmail – на двадцать первом.

Кстати, в Канаде и Великобритании Gemini пока занимает второе место.

В чем заключаются преимущества Nano Banana?

Еще до официального анонса модель под кодовым названием Nano Banana стала лидером на анонимной платформе LMArena, где искусственные интеллекты соревнуются между собой.

Она легко побеждала известных конкурентов, в частности Midjourney и OpenAI, благодаря способности "понимать" сложные инструкции, сохранять последовательность персонажей и детали контекста.

Впоследствии Google раскрыла, что это обновленная модель для генерации и редактирования изображений Gemini 2.5 Flash Image, интегрирована в приложение Gemini.

Главная инновация Nano Banana – переход от стандартного режима "запрос-ответ" к формату "креативного партнера". Пользователь может дать начальную инструкцию, а затем улучшать результат с помощью обычных разговорных фраз.

Например, можно попросить сгенерировать "пустую комнату", затем добавить "покрась стены в светло-желтый", "добавь книжную полку у стены", а затем – "люстру, диван и ковер".

Модель запоминает контекст и вносит изменения постепенно, не создавая изображение с нуля каждый раз. Это превращает пользователя из "инженера промптов" в "креативного директора".

Эксперта по искусственному интеллекту из компании SoftServe и блогер Игорь Матрофайло в своем видео подробно рассказал обо всех особенностях работы генератора изображений Nano Banana.

Как работает Nano Banana – смотрите видео:

Кому Nano Banana будет полезным?

Этот инструмент становится своеобразным "Photoshop для всех", позволяя обычным людям создавать уникальный визуальный контент для соцсетей или личных проектов. Для профессионалов, таких как дизайнеры и иллюстраторы, Nano Banana может автоматизировать рутинные задачи, освобождая время для стратегической работы.