Популярність Nano Banana принесла можливість редагувати картинки у форматі діалогу, що робить її радше "креативним співробітником", а не просто інструментом. Цей підхід забезпечив їй увагу користувачів, розповідає 24 Канал з посиланням на 9to5google.

Як зростала популярність Gemini?

За період з 26 серпня по 9 вересня застосунок Gemini залучив 23 мільйони нових користувачів. За цей же час за допомогою Nano Banana було відредаговано понад 500 мільйонів зображень.

Чому Nano Banana така популярна?

Ця модель для редагування зображень стала вірусною завдяки своїй здатності зберігати схожість та послідовність рис персонажа на фото. Користувачі також можуть завантажувати кілька світлин для створення нових, переносити стилі та редагувати зображення за допомогою текстових запитів у чаті.

Важливі обмеження! Усі безкоштовні користувачі можуть створювати або редагувати до 100 зображень на день. Для підписників сервісу, які платять від 19,99 доларів на місяць, цей ліміт збільшується до 1000 зображень.

Як виглядає ТОП застосунків App Store зараз?

Станом на кінець минулого тижня Google Gemini посів першу сходинку в чарті безкоштовних застосунків Apple для США. На другій позиції опинився ChatGPT, а замикає трійку лідерів соціальна мережа Threads.

Інші сервіси Google також посідають високі місця:

застосунок Google (Пошук) на шостому місці,

Карти – на восьмому,

Chrome – на тринадцятому,

Gmail – на двадцять першому.

До речі, у Канаді та Великій Британії Gemini наразі займає другу сходинку.

У чому полягають переваги Nano Banana?

Ще до офіційного анонсу модель під кодовою назвою Nano Banana стала лідером на анонімній платформі LMArena, де штучні інтелекти змагаються між собою.

Вона легко перемагала відомих конкурентів, зокрема Midjourney та OpenAI, завдяки здатності "розуміти" складні інструкції, зберігати послідовність персонажів та деталі контексту.

Згодом Google розкрила, що це оновлена модель для генерації та редагування зображень Gemini 2.5 Flash Image, інтегрована в застосунок Gemini.

Головна інновація Nano Banana – перехід від стандартного режиму "запит-відповідь" до формату "креативного партнера". Користувач може дати початкову інструкцію, а потім покращувати результат за допомогою звичайних розмовних фраз.

Наприклад, можна попросити згенерувати "порожню кімнату", потім додати "пофарбуй стіни в світло-жовтий", "додай книжкову полицю біля стіни", а потім – "люстру, диван і килим".

Модель запам’ятовує контекст і вносить зміни поступово, не створюючи зображення з нуля щоразу. Це перетворює користувача з "інженера промптів" на "креативного директора".

Експерта зі штучного інтелекту з компанії SoftServe та блогер Ігор Матрофайло у своєму відео детально розповів про всі особливості роботи генератора зображень Nano Banana.

Кому Nano Banana буде корисним?

Цей інструмент стає своєрідним "Photoshop для всіх", дозволяючи звичайним людям створювати унікальний візуальний контент для соцмереж чи особистих проєктів. Для професіоналів, таких як дизайнери та ілюстратори, Nano Banana може автоматизувати рутинні завдання, звільняючи час для стратегічної роботи.