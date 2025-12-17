Пошуковий рядок Google на головній сторінці отримав невелике, але показове оновлення. Окрім кнопки AI Mode праворуч, зліва тепер з'явився значок "+" – саме він відкриває можливість завантажити файл або зображення. Після цього користувач може одразу ввести запит, пов'язаний із завантаженим матеріалом, і отримати відповідь у вікні AI Mode, яке працює у форматі чат-бота. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на PCmag.

Як працює нова AI-кнопка в пошуку Google?

При цьому зв'язок нової кнопки з AI Mode не очевидний. Після натискання на "+" Google пропонує лише "Upload file" або "Upload image", не згадуючи штучний інтелект. Водночас іконка Google Lens для класичного пошуку за зображеннями, як і раніше, розташована праворуч у рядку пошуку.

Наразі незрозуміло, яка частка користувачів користується саме Google.com, а не пошуком через адресний рядок Chrome. Втім, браузер Google займає близько 71% світового ринку, що робить будь-які інтеграції в екосистему Chrome особливо помітними. Раніше компанія вже натякала на глибше вбудовування AI-інструментів на тлі конкуренції з ChatGPT. Зокрема, Gemini вже інтегрований у застосунок Chrome для iPhone та iPad.

Паралельно Google активно експериментує з використанням штучного інтелекту в інших сервісах. У Google Discover компанія тестує AI-функції для персоналізації стрічки. За даними 9to5Google, експеримент Labs під назвою "Tailor your feed" дозволяє користувачам вказувати, який контент вони хочуть бачити.

Водночас не всі AI-експерименти проходять без проблем. Окремий тест із переписуванням новинних заголовків за допомогою штучного інтелекту вже показав слабкі місця – у деяких випадках система неправильно інтерпретує зміст і псує сенс заголовків, що робить таку функцію ризикованою для новинного контенту.

Чому Google тестує експериментальний браузер?

Google запустила в Google Labs експериментальний браузер Disco, створений для перевірки нового підходу до роботи у вебі. Цей проєкт виник під час внутрішнього хакатону й не має на меті замінити Chrome. Як пояснює керівниця команди Chrome Паріса Табріз, Disco – не універсальний браузер, а інструмент для дослідження того, чи можуть користувачі перетворювати звичайні вкладки на персоналізовані робочі середовища.

Основою Disco є GenTabs – сторінки, що формуються моделями Gemini й здатні створювати прості інтерактивні інтерфейси на ходу. У новітній версії Gemini 3 ці можливості стали однією з ключових функцій: замість статичної відповіді модель формує мініапку, яка об’єднує зібрану інформацію та надає інструменти для розв’язання завдання.