Google запустила в Google Labs експериментальний браузер Disco, створений для перевірки нового підходу до роботи у вебі. Цей проєкт виник під час внутрішнього хакатону й не має на меті замінити Chrome. Як пояснює керівниця команди Chrome Паріса Табріз, Disco – не універсальний браузер, а інструмент для дослідження того, чи можуть користувачі перетворювати звичайні вкладки на персоналізовані робочі середовища. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на повідомлення в Google Labs.

Що таке Disco і як працюють GenTabs?

Основою Disco є GenTabs – сторінки, що формуються моделями Gemini й здатні створювати прості інтерактивні інтерфейси на ходу. У новітній версії Gemini 3 ці можливості стали однією з ключових функцій: замість статичної відповіді модель формує мініапку, яка об’єднує зібрану інформацію та надає інструменти для розв’язання завдання.

Під час демонстрації керівниця інноваційної лабораторії Chrome Маніні Рой створила новий "проєкт" у Disco – фактично браузер усередині браузера. У ньому з’являється чат, куди вона ввела запит щодо планування подорожі до Японії. Після цього Gemini одночасно відкрив добірку релевантних сайтів і запропонував створити інтерактивний планувальник. Через хвилину з’явилася мініапка з картою Японії, позначеними локаціями, базовим конструктором маршруту та посиланнями на джерела, зібрані з відкритих вкладок.

Як пише The Verge, функціональність GenTabs побудована на співпраці між ШІ та користувачем: модель пропонує інформацію, але також враховує ті сайти, які відкриває сам користувач. Якщо додати в проєкт власні посилання, GenTab оновиться та включить їх у маршрут чи інший робочий інструмент. Таким чином браузер заохочує не лише спілкування з чатом, а й активне використання вебу.

Інші демоверсії показали, як Disco створює модуль для пояснення анатомії щиколотки з інтерактивною моделлю стопи чи допомагає з переїздом через країну: додає поради, калькулятор ваги речей і таблицю порівняння компаній-перевізників. У кожному з прикладів користувач може налаштовувати створені інтерфейси, уточнювати дані або розвивати проєкт у потрібному напрямку.

Команда Google наголошує, що Disco має стимулювати роботу з реальними сайтами, а не замикати користувача в чаті. Раніше модель лише пропонувала посилання, але не відкривала вкладки, і це спонукало користувачів постійно чатитись замість дослідження джерел. Після змін система стала активніше залучати людей до взаємодії з контентом, і початкові результати вказують на успіх такого підходу.

Найбільше запитань викликає майбутня форма GenTabs: чи матимуть вони окремі URL, чи будуть одноразовими інструментами, які зникають після закриття. Табріз зазначає, що наразі Disco працює з двома новими "примітивами": проєктами, які містять чат і звичайні вкладки, та згенерованими вкладками-апками. Користувачі вже просять варіанти збереження та поширення цих мініапок. Google розглядає різні сценарії – від тимчасових до постійних – а також можливість експорту даних у інші сервіси, включно з Workspace.

У компанії визнають, що не знають наперед, як люди користуватимуться Disco. Чи стане такий формат "вибудовування" мініапок популярним, чи зрозуміють користувачі взаємодію між звичайними вкладками та GenTabs, і чи має ця ідея існувати як окрема програма чи функція Chrome – усе це поки відкрите питання. Але Disco вже виглядає як одна з найцікавіших спроб поєднати класичний веб із можливостями ШІ.

Що вміє найрозумніша версія Gemini від Google?

Google офіційно запустила Gemini 3 Pro – флагманську модель, яку компанія називає найбільш інтелектуальною з усіх, що вона створювала. За словами Google, модель демонструє значно кращі навички аналітики, глибше розуміє контекст запитів і краще вловлює нюанси. Саме це, за твердженням компанії, робить відповіді точнішими та менш багатослівними.

Модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі. Передплатники Google AI Ultra вже можуть використовувати Gemini 3 разом із Gemini Agent. Модель уміє виконувати багатокрокові задачі від початку до кінця, автоматизуючи складні робочі потоки. Окрема версія під назвою Gemini 3 Deep Think вміє розв'язувати ще складніші завдання. Вона стане доступною користувачам Google AI Ultra найближчими тижнями.