Google запустила в Google Labs экспериментальный браузер Disco, созданный для проверки нового подхода к работе в вебе. Этот проект возник во время внутреннего хакатона и не имеет целью цель заменить Chrome. Как объясняет руководитель команды Chrome Париса Табриз, Disco – не универсальный браузер, а инструмент для исследования того, могут ли пользователи превращать обычные вкладки в персонализированные рабочие среды. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Google Labs.

Что такое Disco и как работают GenTabs?

Основой Disco является GenTabs – страницы, формируемые моделями Gemini и способные создавать простые интерактивные интерфейсы на ходу. В новейшей версии Gemini 3 эти возможности стали одной из ключевых функций: вместо статического ответа модель формирует миниапку, которая объединяет собранную информацию и предоставляет инструменты для решения задачи.

Во время демонстрации руководитель инновационной лаборатории Chrome Манини Рой создала новый "проект" в Disco – фактически браузер внутри браузера. В нем появляется чат, куда она ввела запрос по планированию путешествия в Японию. После этого Gemini одновременно открыл подборку релевантных сайтов и предложил создать интерактивный планировщик. Через минуту появилась миниапка с картой Японии, обозначенными локациями, базовым конструктором маршрута и ссылками на источники, собранные из открытых вкладок.

Как пишет The Verge, функциональность GenTabs построена на сотрудничестве между ИИ и пользователем: модель предлагает информацию, но также учитывает те сайты, которые открывает сам пользователь. Если добавить в проект собственные ссылки, GenTab обновится и включит их в маршрут или другой рабочий инструмент. Таким образом браузер поощряет не только общение с чатом, но и активное использование веба.

Другие демоверсии показали, как Disco создает модуль для объяснения анатомии лодыжки с интерактивной моделью стопы или помогает с переездом через страну: добавляет советы, калькулятор веса вещей і таблицу сравнения компаний-перевозчиков. В каждом из примеров пользователь может настраивать созданные интерфейсы, уточнять данные или развивать проект в нужном направлении.

Команда Google отмечает, что Disco должен стимулировать работу с реальными сайтами, а не запирать пользователя в чате. Ранее модель только предлагала ссылки, но не открывала вкладки, и это побуждало пользователей постоянно чатиться вместо исследования источников. После изменений система стала активнее привлекать людей к взаимодействию с контентом, и начальные результаты указывают на успех такого подхода.

Больше всего вопросов вызывает будущая форма GenTabs: будут ли они иметь отдельные URL, или будут одноразовыми инструментами, которые исчезают после закрытия. Табриз отмечает, что сейчас Disco работает с двумя новыми "примитивами": проектами, которые содержат чат и обычные вкладки, и сгенерированными вкладками-апками. Пользователи уже просят варианты сохранения и распространения этих миниапок. Google рассматривает различные сценарии – от временных до постоянных – а также возможность экспорта данных в другие сервисы, включая Workspace.

В компании признают, что не знают заранее, как люди будут пользоваться Disco. Станет ли такой формат "выстраивания" миниапок популярным, поймут ли пользователи взаимодействие между обычными вкладками и GenTabs, и должна ли эта идея существовать как отдельная программа или функция Chrome – все это пока открытый вопрос. Но Disco уже выглядит как одна из самых интересных попыток совместить классический веб с возможностями ИИ.

Что умеет самая умная версия Gemini от Google?

Google официально запустила Gemini 3 Pro – флагманскую модель, которую компания называет наиболее интеллектуальной из всех, что она создавала. По словам Google, модель демонстрирует значительно лучшие навыки аналитики, глубже понимает контекст запросов и лучше улавливает нюансы. Именно это, по утверждению компании, делает ответы более точными и менее многословными.

Модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени. Подписчики Google AI Ultra уже могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent. Модель умеет выполнять многошаговые задачи от начала до конца, автоматизируя сложные рабочие потоки. Отдельная версия под названием Gemini 3 Deep Think умеет решать еще более сложные задачи. Она станет доступной пользователям Google AI Ultra в ближайшие недели.