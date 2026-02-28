В Иране зафиксировано почти полное отключение интернета, сообщает мониторинговая организация NetBlocks.

Смотрите также "Спонсор террора №1": Трамп объявил о начале масштабной операции США против Ирана

Что известно об отключении интернета в Иране?

В NetBlocks отметили, что инцидент произошел на фоне боевых операций США и Израиля и соответствует мерам, которые власти Ирана применяли во время прошлогодней войны с Израилем.

Подтверждено: данные сети свидетельствуют, что Иран сейчас находится в условиях почти полного блекаута интернета, а уровень национальной подключенности составляет около 4% от обычного,

– говорится в сообщении организации.

Иранский политик Реза Пахлеви призвал население страны следить за своими соцсетями, где он сообщит, когда нужно будет выйти на улицы для "возвращения своей страны".

Ранее, в течение большей части января, иранцы также имели серьезные проблемы с доступом к сети, когда власти ограничили онлайн-коммуникацию во время подавления антиправительственных протестов.

Что известно о предыдущих отключениях интернета в Иране?