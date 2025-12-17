Поисковая строка Google на главной странице получила небольшое, но показательное обновление. Кроме кнопки AI Mode справа, слева теперь появился значок "+" – именно он открывает возможность загрузить файл или изображение. После этого пользователь может сразу ввести запрос, связанный с загруженным материалом, и получить ответ в окне AI Mode, которое работает в формате чат-бота. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCmag.

Смотрите также Игрушки Labubu вошли в ТОП-5 запросов Google: в чем секрет популярности

Как работает новая AI-кнопка в поиске Google?

При этом связь новой кнопки с AI Mode не очевидна. После нажатия на "+" Google предлагает только "Upload file" или "Upload image", не упоминая искусственный интеллект. В то же время иконка Google Lens для классического поиска по изображениям, по-прежнему, расположена справа в строке поиска.

Пока непонятно, какая доля пользователей пользуется именно Google.com, а не поиском через адресную строку Chrome. Впрочем, браузер Google занимает около 71% мирового рынка, что делает любые интеграции в экосистему Chrome особенно заметными. Ранее компания уже намекала на более глубокое встраивание AI-инструментов на фоне конкуренции с ChatGPT. В частности, Gemini уже интегрирован в приложение Chrome для iPhone и iPad.

Параллельно Google активно экспериментирует с использованием искусственного интеллекта в других сервисах. В Google Discover компания тестирует AI-функции для персонализации ленты. По данным 9to5Google, эксперимент Labs под названием "Tailor your feed" позволяет пользователям указывать, какой контент они хотят видеть.

В то же время не все AI-эксперименты проходят без проблем. Отдельный тест с переписыванием новостных заголовков с помощью искусственного интеллекта уже показал слабые места – в некоторых случаях система неправильно интерпретирует содержание и портит смысл заголовков, что делает такую функцию рискованной для новостного контента.

Почему Google тестирует экспериментальный браузер?

Google запустила в Google Labs экспериментальный браузер Disco, созданный для проверки нового подхода к работе в вебе. Этот проект возник во время внутреннего хакатона и не имеет целью заменить Chrome. Как объясняет руководитель команды Chrome Париса Табриз, Disco – не универсальный браузер, а инструмент для исследования того, могут ли пользователи превращать обычные вкладки в персонализированные рабочие среды.

Основой Disco является GenTabs – страницы, формируемые моделями Gemini и способные создавать простые интерактивные интерфейсы на ходу. В новейшей версии Gemini 3 эти возможности стали одной из ключевых функций: вместо статического ответа модель формирует миниапку, которая объединяет собранную информацию и предоставляет инструменты для решения задачи.