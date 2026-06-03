Массированная атака и цифровая блокада

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 июня спровоцировала не только физические повреждения инфраструктуры, но и масштабный "цифровой блэкаут". Пользователи начали массово сообщать о невозможности открыть сайты или воспользоваться мобильными приложениями. По данным мониторинговых сервисов, количество жалоб резко возросло после часа ночи, достигнув пика ближе к рассвету. Всего о проблемах со связью сообщили около 100 тысяч человек, заметил 24 Канал, анализируя нытье россиян.

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В ночь на 3 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об угрозе атаки беспилотников и возможном снижении скорости мобильного интернета, поэтому в этом случае можно говорить не о повреждении сети от дронов, а об умышленном отключении.

По официальным данным от российского "РБК", которым вряд ли можно доверять, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили не менее 50 беспилотников над территорией Ленинградской области (некоторые данные указывают на 60). Однако часть дронов таки достигла целей или вызвала повреждения из-за падения обломков.

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В частности, зафиксировали попадание в объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В соцсетях распространили кадры большого столба дыма, который поднимался над нефтяным терминалом в Угольной гавани.

Моменты попаданий и последствия: смотрите видео

Несмотря на попытки властей минимизировать панику, перебои в работе сети стали ощутимыми для широкого круга пользователей. Операторы мобильной связи, среди которых "МТС", "МегаФон" и "Билайн", получили многочисленные запросы от абонентов, которые не могли получить доступ к услугам.

Специалисты связывают это с работой средств радиоэлектронной борьбы, которые развернули для противодействия дронам.

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Приветствуем на форуме, спуститесь в бункер

Этот инцидент совпал во времени с открытием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), на который, как утверждают россияне, приехало много международных гостей. В частности, ожидают около 20 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Организаторы форума заявили, что несмотря на ночные события мероприятие будет продолжаться по плану, а на стендах уже представили новые технологические разработки.

Тем временем на специализированном сайте detector404, который отслеживает сбои в России, можно увидеть многочисленные жалобы на отсутствие связи, которые так нужны для работы форума:

Начался ПМЭФ, и сразу появились дроны. Нет мобильного интернета,

– написал один из пользователей.

Другой жалуется: "В Петербурге ПМЭФ, три дня будем без интернета".

Ситуация в аэропорту Пулково также оставалась напряженной в течение нескольких часов. Из-за угрозы атаки вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. По состоянию на утро задержали по меньшей мере 26 рейсов, а еще 9 отменили. Пассажиры вынуждены были ждать возобновления работы.