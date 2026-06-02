Что известно об атаке на LOVESPACE?

Украинский интернет-магазин товаров для взрослых LOVESPACE стал объектом целенаправленной атаки со стороны российских хакеров. Злоумышленники сумели получить доступ к части клиентской базы, что привело к утечке номеров телефонов покупателей. Об этом инциденте компания сообщила своим пользователям через официальную рассылку, предупредив о возможных угрозах и попытках манипуляций со стороны агрессора, пишет 24 Канал.

Нашу систему атаковали российские хакеры, что повлекло частичную утечку телефонных номеров,

– прокомментировали представители магазина товаров для взрослых LOVESPACE.

Полученные данные хакеры, вероятно, планируют использовать не для простого спама, а для проведения сложных фишинговых операций. Основная цель вражеских киберпреступников – взлом Telegram-аккаунтов украинцев.

Похищенные номера телефонов становятся точкой входа: злоумышленники присылают сообщения с подозрительными ссылками или добавляют пользователей в неизвестные группы, пытаясь выманить коды доступа или установить контроль над частной перепиской.

Злоумышленники используют фишинг и могут попытаться взломать ваши Telegram-аккаунты,

– заявили в компании.

Ситуация с LOVESPACE является частью более широкой стратегии российских спецслужб и хакерских группировок, пишет dev.ua. Как показывает опыт последних лет, украинский бизнес регулярно становится мишенью для подобных нападений. Агрессор пытается похитить персональные данные не только для прямого доступа к финансовым ресурсам, но и для проведения информационно-психологических операций. В случае с интимными товарами преступники могут рассчитывать на шантаж или дискредитацию пользователей.

Компания уже приняла необходимые меры для минимизации последствий инцидента и защиты своих клиентов. Представители онлайн-площадки оперативно обратились в киберполицию, которая начала официальное расследование массированной атаки. Следователи работают над идентификацией источников нападения и блокировкой ресурсов, которые используют хакеры.

Что делать пользователям

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют клиентам срочно пересмотреть настройки приватности в Telegram:

В частности, необходимо запретить добавление своего аккаунта в группы и каналы посторонним лицам. Для этого в разделе "Приватность и безопасность" следует установить ограничения "Мои контакты" или "Никто" для пункта "Приглашение".

Также критически важно игнорировать любые ссылки от незнакомых отправителей и не нажимать на кнопки в подозрительных публичных чатах.

Администрация магазина призывает всех, кто уже получил сомнительные сообщения или оказался в неизвестных чатах, присылать ссылки на эти ресурсы службе поддержки. Эта информация поможет правоохранителям быстрее блокировать фишинговые каналы и выявлять новые методы работы враждебных хакеров.