Що відомо про атаку на LOVESPACE?

Український інтернет-магазин товарів для дорослих LOVESPACE став об'єктом цілеспрямованої атаки з боку російських хакерів. Зловмисники зуміли отримати доступ до частини клієнтської бази, що призвело до витоку номерів телефонів покупців. Про цей інцидент компанія повідомила своїх користувачів через офіційну розсилку, попередивши про можливі загрози та спроби маніпуляцій з боку агресора, пише 24 Канал.

Нашу систему атакували російські хакери, що спричинило частковий витік телефонних номерів,

– прокоментували представники магазину товарів для дорослих LOVESPACE.

Отримані дані хакери, ймовірно, планують використовувати не для простого спаму, а для проведення складних фішингових операцій. Основна мета ворожих кіберзлочинців – злам Telegram-акаунтів українців.

Викрадені номери телефонів стають точкою входу: зловмисники надсилають повідомлення з підозрілими посиланнями або додають користувачів до невідомих груп, намагаючись виманити коди доступу або встановити контроль над приватним листуванням.

Зловмисники використовують фішинг і можуть спробувати зламати ваші Telegram-акаунти,

– заявили у компанії.

Ситуація з LOVESPACE є частиною ширшої стратегії російських спецслужб та хакерських угруповань, пише dev.ua. Як свідчить досвід останніх років, український бізнес регулярно стає мішенню для подібних нападів. Агресор намагається викрасти персональні дані не лише для прямого доступу до фінансових ресурсів, а й для проведення інформаційно-психологічних операцій. У випадку з інтимними товарами злочинці можуть розраховувати на шантаж або дискредитацію користувачів.

Компанія вже вжила необхідних заходів для мінімізації наслідків інциденту та захисту своїх клієнтів. Представники онлайн-майданчика оперативно звернулися до кіберполіції, яка розпочала офіційне розслідування масованої атаки. Слідчі працюють над ідентифікацією джерел нападу та блокуванням ресурсів, які використовують хакери.

Що робити користувачам

Щоб убезпечити себе, фахівці радять клієнтам терміново переглянути налаштування приватності у Telegram:

Зокрема, необхідно заборонити додавання свого акаунту в групи та канали стороннім особам. Для цього у розділі "Приватність та безпека" варто встановити обмеження "Мої контакти" або "Ніхто" для пункту "Запрошення".

Також критично важливо ігнорувати будь-які посилання від незнайомих відправників та не натискати на кнопки у підозрілих публічних чатах.

Адміністрація магазину закликає всіх, хто вже отримав сумнівні повідомлення або опинився у невідомих чатах, надсилати посилання на ці ресурси службі підтримки. Ця інформація допоможе правоохоронцям швидше блокувати фішингові канали та виявляти нові методи роботи ворожих хакерів.