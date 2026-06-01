Хто стоїть за атакою на цифрову спадщину 44-го президента США?

Кіберзлочинці отримали доступ до офіційного акаунта Білого дому періоду президентства Барака Обами в Instagram. Інцидент виявили в неділю, коли на сторінці @obamawhitehouse почали з'являтися дивні публікації та історії, що не мали жодного стосунку до офіційної діяльності колишньої адміністрації. Про це пише видання TMZ.

Зловмисники використали платформу для поширення провокативного контенту. Найбільш резонансним став допис із зображенням, яке створили за допомогою штучного інтелекту. Картинку супроводжував підпис про те, що Білий дім нібито перебуває під контролем шиїтів.

Окрім втручання в основну стрічку, хакери також встигли опублікувати серію нових Instagram-історій. Попри те, що акаунт є архівним і не оновлювався тривалий час, він досі має значну аудиторію – понад 2,4 мільйона підписників, що забезпечило швидке поширення інформації про злам серед користувачів мережі.

Важливе уточнення

Важливо розрізняти цей обліковий запис та особисту сторінку Барака Обами. Колишній президент веде окремий персональний акаунт під ніком @barackobama, який налічує близько 42,2 мільйона підписників. Ця сторінка залишилася в безпеці та не зазнала жодних атак.

Об'єктом інтересу хакерів став саме державний цифровий архів, який відображає вісім років роботи адміністрації Обами.

Чому архівна сторінка стала вразливою?

Акаунт @obamawhitehouse фактично перебував у стані законсервованого архіву протягом останніх дев'яти років. Остання легітимна публікація на цій сторінці датована 20 січня 2017 року – днем, коли відбулася інавгурація Дональда Трампа. З того часу сторінка функціонувала як своєрідний цифровий музей, де зберігалися офіційні фотографії та звіти про роботу команди 44-го президента.

Проте саме такі "заморожені" облікові записи часто стають цілями для кібератак, оскільки до них можуть висувати менш суворі вимоги щодо регулярної перевірки безпеки або оновлення паролів.

Meta зреагувала дуже швидко

Компанія Meta, яка володіє соціальною мережею Instagram, оперативно втрутилася в ситуацію. Технічні спеціалісти платформи змогли відновити контроль над сторінкою та видалити весь несанкціонований контент, включаючи створене штучним інтелектом зображення та опубліковані історії.

Обліковий запис уже захищено, а весь контент, опублікований хакерами, видалено,

– прокоментував представник компанії Meta.

Наразі розслідування інциденту триває. Представники Meta поки не розкрили деталей того, яким саме чином хакери змогли обійти систему безпеки та отримати доступ до паролів офіційного представництва Білого дому.

Також залишається невідомим, хто саме стоїть за цією атакою та чи мали зловмисники політичну мету, чи просто намагалися привернути увагу за допомогою гучного імені.

Про що це нам говорить

Цей випадок укотре підіймає питання про захист цифрової спадщини державних діячів. Архівні акаунти містять величезні масиви історичних даних, і їхня компрометація може призвести до поширення дезінформації або маніпуляцій громадською думкою.

Попри швидку реакцію Meta, сам факт того, що зловмисники змогли використати ім'я колишнього президента для трансляції сумнівних гасел, вказує на необхідність перегляду протоколів безпеки для офіційних державних сторінок, навіть якщо вони офіційно вважаються неактивними.