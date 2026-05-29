Як працює нова тактика "крадіжки особистостей" у мережі?

Російська кампанія впливу захопила сотні облікових записів у Bluesky, багато з яких належали впливовим громадянам Сполучених Штатів Америки. Головною метою зловмисників стало поширення антиукраїнської пропаганди. Дослідники зазначають, що це вражаюча тактика дезінформації, яка використовує справжні ідентичності замість того, щоб покладатися на легко впізнаваних фейкових ботів. Про це пише видання Tech Xplore.

Дивіться також Російський хакер зламав Google Gemini, щоб пограбувати криптогаманці

Дослідники з Університету Клемсона пов'язали цю кампанію з московською фірмою Social Design Agency. Під удар потрапили не випадкові люди, а журналісти, науковці та кінематографісти, чиї голоси мають вагу в суспільстві. Викрадені акаунти використовували для публікації наративів, спрямованих на підрив підтримки України.

Серед постраждалих опинився репортер Wall Street Journal Алекс Уорд. Він повідомив, що невідомі отримали доступ до його профілю та опублікували сумнівну історію про Францію та Україну.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Схоже, хтось зайшов у мій обліковий запис і опублікував якусь статтю про Францію та Україну,

– прокоментував Алекс Ворд на Bluesky.

Наразі журналіст уже відновив контроль над сторінкою, а пропагандистський пост видалили. Проте база даних зламаних акаунтів, яку проаналізували фахівці Університету Клемсона, містить імена й інших працівників великих медіа, зокрема ще одного колегу Уорда з Wall Street Journal.

Схожа ситуація сталася і з редакційним директором PC Gaming Show Джейком Такером. Його обліковий запис спершу зламали та заблокували, але згодом власнику вдалося повернути до нього доступ. Також жертвами стали режисерка Мері Бет Макандрюс та вчений Бен Гілберт.

Я особисто ніколи не бачив, щоб Росія використовувала зламані акаунти в такому масштабі раніше,

– каже дослідник з Університету Клемсона Даррен Лінвілл.

Фахівці Університету Клемсона співвідносять діяльність Social Design Agency з кремлівською операцією, відомою серед розслідувачів під назвою "Матрьошка". Ця мережа спеціалізується на дезінформації, що базується на імітації та підробці. Зловмисники викрадають логотипи засобів масової інформації, урядових установ і приватних компаній. Окрім текстових повідомлень, вони використовують штучний інтелект для клонування голосів знаменитостей, поліції, науковців та журналістів.

Злам акаунтів для публікації контенту від імені іншої особи є логічним наступним кроком для операції, яка, схоже, має багато ресурсів і не має етичних обмежень,

– заявив старший менеджер із досліджень Інституту стратегічного діалогу Джозеф Боднар.

Як їм це вдалося?

Представники Bluesky підкреслили, що системи самої платформи не постраждали від зламу. Зловмисники отримували доступ до окремих профілів користувачів, імовірно, використовуючи паролі, які раніше "витекли" в мережу через витоки даних на інших ресурсах. Більшість захоплених сторінок були старими та неактивними, хоча під удар потрапили і деякі активні користувачі.

Дивіться також Українські лікарні та операторів дронів атакують за допомогою нового віруса AgingFly

Скільки людей побачили пропаганду?

Попри масштабність задуму, реальне охоплення пропагандистських постів виявилося обмеженим. За даними Bluesky, до моменту видалення публікації в середньому набирали лише 50 переглядів.

Команда безпеки соцмережі наголошує, що цього року вже видалила 4 907 облікових записів, пов'язаних з прихованим впливом держав. Це вдвічі перевищує темпи минулого року.

Що відомо про Social Design Agency?

Російська фірма Social Design Agency вже перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Великої Британії за ведення інформаційної війни. Міністерство закордонних справ Британії раніше цього місяця повідомило, що Кремль фінансує її для проведення операцій, спрямованих на послаблення демократії та підтримки України.

Нещодавно Лондон запровадив нові обмеження проти 49 осіб, які працюють на цю структуру, включаючи авторів текстів, перекладачів та творців відеоконтенту.

Експерти вважають, що головна мета "Матрьошки" полягає не стільки в прямому переконанні аудиторії, скільки в маніпуляції суспільним сприйняттям. Це створення ілюзії, що навіть поважні західні експерти і журналісти нібито починають сумніватися в допомозі Україні.