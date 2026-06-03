Масована атака та цифрова блокада

Масована атака безпілотних літальних апаратів у ніч на 3 червня спровокувала не лише фізичні пошкодження інфраструктури, а й масштабний "цифровий блекаут". Користувачі почали масово повідомляти про неможливість відкрити сайти або скористатися мобільними додатками. За даними моніторингових сервісів, кількість скарг різко зросла після першої години ночі, досягнувши піку ближче до світанку. Загалом про проблеми зі зв'язком повідомили близько 100 тисяч осіб, помітив 24 Канал, аналізуючи ниття росіян.

Дивіться також Російські хакери зламали магазин LOVESPACE і викрали дані користувачів

У ніч на 3 червня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив про загрозу атаки безпілотників і можливе зниження швидкості мобільного інтернету, тож у цьому випадку можна говорити не про пошкодження мережі від дронів, а про навмисне відключення.

За офіційними даними від російського "РБК", яким навряд чи можна довіряти, сили протиповітряної оборони за ніч знищили щонайменше 50 безпілотників над територією Ленінградської області (деякі дані вказують на 60). Проте частина дронів таки досягла цілей або спричинила пошкодження через падіння уламків.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зокрема, зафіксували влучання в об'єкти інфраструктури у Кронштадті, Кіровському та Красносільському районах міста. У соцмережах поширили кадри великого стовпа диму, що здіймався над нафтовим терміналом в Угольній гавані.

Моменти влучань і наслідки: дивіться відео

Попри намагання влади мінімізувати паніку, перебої в роботі мережі стали відчутними для широкого кола користувачів. Оператори мобільного зв'язку, серед яких "МТС", "МегаФон" та "Білайн", отримали численні запити від абонентів, які не могли отримати доступ до послуг.

Фахівці пов'язують це з роботою засобів радіоелектронної боротьби, які розгорнули для протидії дронам.

Дивіться також Росія прийшла у Bluesky: хакери викрали сотні акаунтів, щоб поширювати антиукраїнську пропаганду

Вітаємо на форумі, спустіться в бункер

Цей інцидент збігся в часі з відкриттям Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026), на який, як стверджують росіяни, приїхало багато міжнародних гостей. Зокрема, очікують близько 20 тисяч учасників із понад 100 країн світу. Організатори форуму заявили, що попри нічні події захід триватиме за планом, а на стендах уже представили нові технологічні розробки.

Тим часом на спеціалізованому сайті detector404, який відстежує збої у Росії, можна побачити численні скарги на відсутність зв'язку, які так потрібні для роботи форуму:

Почався ПМЕФ, і одразу з’явилися дрони. Немає мобільного інтернету,

– написав один із користувачів.

Інший скаржиться: "У Петербурзі ПМЕФ, три дні будемо без інтернету".

Ситуація в аеропорту Пулково також залишалася напруженою протягом кількох годин. Через загрозу атаки вводили обмеження на зліт і посадку літаків. Станом на ранок затримали щонайменше 26 рейсів, а ще 9 скасували. Пасажири змушені були чекати відновлення роботи.