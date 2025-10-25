Как именно Pinterest позволяет управлять ИИ-контентом?
В последнее время пользователи Pinterest начали массово жаловаться на засилье так называемого "ИИ-мусора" – низкокачественных и бессмысленных изображений, сгенерированных нейросетью. Платформа, которая всегда была источником вдохновения для творческих людей, дизайна, рецептов и декора, начала терять свою аутентичность. В ответ на критику и возможные риски для своей репутации, разработчики представили инструменты, позволяющие по крайней мере частично ограничить количество такого контента, пишет 24 Канал.
Смотрите также Искусственный интеллект может помочь вам найти работу: сделайте эти три действия, чтобы получить оффер
Компания запустила функцию, которая позволяет "приглушить" посты, созданные искусственным интеллектом, в ленте рекомендаций. Для этого в настройках профиля появился новый раздел с переключателями.
Как отключить ИИ-контент с компьютера:
- Чтобы найти нужные опции, сначала на главной странице нажмите на иконку настроек, что теперь располагается внизу боковой панели слева.
- Выберите "Настройки" в выпадающем окне, а затем меню "Настройте рекомендации".
- Теперь вы видите несколько вкладок посередине страницы, которые позволяют гибко настраивать рекомендуемый контент. Выберите вкладку "Темы на основе GenAI".
- На последнем этапе выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.
Переключатели, которые регулируют ИИ-контент в Pinterest / Скриншот 24 Канала
Как выключить ИИ-контент на смартфоне:
- Сначала перейдите на свой профиль – кнопка с вашим аватаром внизу справа.
- После этого нажмите на свой аватар сверху слева и выберите меню ""Настройте рекомендации".
- Пролистайте вкладки сверху, поскольку они не влезают на экран все сразу. Найдите последнюю вкладку "Темы на основе GenAI".
- Выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.
Таким образом пользователи могут выключить показ сгенерированных изображений для конкретных категорий, которые оказались наиболее подвержены появлению ИИ-контента. Среди них - искусство, архитектура, мода, красота, декор для дома, здоровье и спорт.
Предостережения
Важно понимать, что эти нововведения не удалят искусственно созданные изображения полностью. Как пояснил технический директор Pinterest Мэтт Мадригал, цель компании – не запретить ИИ, а найти правильный баланс между человеческим и машинным контентом, ведь не все сгенерированные материалы являются некачественными. Функция только уменьшит количество таких постов в ленте.
Непонятно также, или новые настройки распространяются только на тот контент, где авторы сами указали причастность ИИ, или приложение каким-то образом определяет сгенерированные изображения, даже если они не имеют метки "Изменено ИИ".
Наконец, Pinterest пообещал сделать заметными метки "Изменено ИИ", которые компания начала тестировать ранее.