Как именно Pinterest позволяет управлять ИИ-контентом?

В последнее время пользователи Pinterest начали массово жаловаться на засилье так называемого "ИИ-мусора" – низкокачественных и бессмысленных изображений, сгенерированных нейросетью. Платформа, которая всегда была источником вдохновения для творческих людей, дизайна, рецептов и декора, начала терять свою аутентичность. В ответ на критику и возможные риски для своей репутации, разработчики представили инструменты, позволяющие по крайней мере частично ограничить количество такого контента, пишет 24 Канал.

Компания запустила функцию, которая позволяет "приглушить" посты, созданные искусственным интеллектом, в ленте рекомендаций. Для этого в настройках профиля появился новый раздел с переключателями.

Как отключить ИИ-контент с компьютера:

  • Чтобы найти нужные опции, сначала на главной странице нажмите на иконку настроек, что теперь располагается внизу боковой панели слева.
  • Выберите "Настройки" в выпадающем окне, а затем меню "Настройте рекомендации".
  • Теперь вы видите несколько вкладок посередине страницы, которые позволяют гибко настраивать рекомендуемый контент. Выберите вкладку "Темы на основе GenAI".
  • На последнем этапе выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.

Переключатели, которые регулируют ИИ-контент в Pinterest
Переключатели, которые регулируют ИИ-контент в Pinterest / Скриншот 24 Канала

Как выключить ИИ-контент на смартфоне:

  • Сначала перейдите на свой профиль – кнопка с вашим аватаром внизу справа.
  • После этого нажмите на свой аватар сверху слева и выберите меню ""Настройте рекомендации".
  • Пролистайте вкладки сверху, поскольку они не влезают на экран все сразу. Найдите последнюю вкладку "Темы на основе GenAI".
  • Выставьте те переключатели, которые вас интересуют, или снимите все.

Таким образом пользователи могут выключить показ сгенерированных изображений для конкретных категорий, которые оказались наиболее подвержены появлению ИИ-контента. Среди них - искусство, архитектура, мода, красота, декор для дома, здоровье и спорт.

Предостережения

Важно понимать, что эти нововведения не удалят искусственно созданные изображения полностью. Как пояснил технический директор Pinterest Мэтт Мадригал, цель компании – не запретить ИИ, а найти правильный баланс между человеческим и машинным контентом, ведь не все сгенерированные материалы являются некачественными. Функция только уменьшит количество таких постов в ленте.

Непонятно также, или новые настройки распространяются только на тот контент, где авторы сами указали причастность ИИ, или приложение каким-то образом определяет сгенерированные изображения, даже если они не имеют метки "Изменено ИИ".

Наконец, Pinterest пообещал сделать заметными метки "Изменено ИИ", которые компания начала тестировать ранее.