Маск собирается судиться с Apple?

Как сообщает Financial Times, миллиардер заявил, что Apple создала условия, при которых ни одна компания из сферы AI, кроме OpenAI, не может возглавить топы магазина приложений, информирует 24 Канал.

Смотрите также Маск запускает рекламу в Grok: ИИ начнет зарабатывать на ответах

Маск назвал это "очевидным нарушением антимонопольных правил" и пообещал, что его компания xAI, которая разрабатывает Grok и владеет X, "немедленно примет юридические меры".

В серии постов в соцсети X Маск отметил, что App Store отказывается размещать X или Grok в разделе "Must Have". Сейчас самым популярным бесплатным приложением там остается ChatGPT от OpenAI, тогда как Grok занимает лишь шестую позицию.

Реакция OpenAI?

Председатель OpenAI Сэм Альтман ответил на обвинения Маска, назвав их "удивительными" и напомнив, что слышал о случаях, когда Илон "манипулировал рейтингами X в свою пользу".

Этот конфликт стал очередным эпизодом в череде публичных споров Маска, в частности, его известных словесных баталий с Альтманом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Заметьте. Напряжение между Маском и Apple продолжается на фоне усиленного внимания регуляторов к рынку искусственного интеллекта в США. Обе технологии и Grok, и ChatGPT предствили обновленные версии моделей.

Apple, в свою очередь, уже находится под давлением из-за требований предоставить сторонним разработчикам больше доступа к своему App Store.