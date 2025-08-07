Почему Маск будет брать оплату?

В то же время это и одновременно ответ Маска на дорогое содержание GPU, которые нужны для работы ИИ. Grok сможет показывать рекламу, а xAI поможет брендам с автоматизацией и таргетингом объявлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

"Мы сосредотачивались на том, чтобы Grok стал самым умным ИИ в мире. Думаю, мы этого достигли. Теперь пришло время подумать, как платить за дорогие GPU", – заявил Маск во время онлайн-презентации для рекламодателей.

Бренду будут платить Grok?

Теперь бренды смогут платить за появление в ответах Grok, а новые алгоритмы от xAI (компании Маска в сфере искусственного интеллекта) будут автоматизировать таргетинг и размещение рекламы.

В X подчеркивают, что новый подход уже приносит результаты: конверсии в веб-рекламе выросли на 40% с июня, а средняя стоимость рекламы снизилась на 7% за квартал.

Впрочем, не все рекламные агентства уже готовы вернуться. Часть брендов и в дальнейшем избегает X из-за проблем с модерацией контента, несмотря на то, что Маск на этот раз был значительно сдержаннее, чем в своих предыдущих высказываниях относительно рекламодателей.

Grok сейчас активно продвигается среди платных подписчиков X Premium, а компания xAI собирает инвестиции, чтобы конкурировать с OpenAI, Meta и Google. По данным WSJ, SpaceX инвестирует $2 млрд в xAI, а общее финансирование может достичь $10 млрд.