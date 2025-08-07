Чому Маск братиме оплату?

Водночас це і водночас відповідь Маска на дороге утримання GPU, які потрібні для роботи ШІ. Grok зможе показувати рекламу, а xAI допоможе брендам з автоматизацією та таргетингом оголошень, повідомляє 24 Канал з посилання на FT.

"Ми зосереджувалися на тому, щоб Grok став найрозумнішим ШІ у світі. Думаю, ми цього досягли. Тепер настав час подумати, як платити за дорогі GPU", – заявив Маск під час онлайн-презентації для рекламодавців.

Бренду платитимуть Grok?

Тепер бренди зможуть платити за появу в відповідях Grok, а нові алгоритми від xAI (компанії Маска у сфері штучного інтелекту) автоматизуватимуть таргетинг і розміщення реклами.

У X підкреслюють, що новий підхід уже приносить результати: конверсії у веб-рекламі зросли на 40% з червня, а середня вартість реклами знизилася на 7% за квартал.

Втім, не всі рекламні агенції вже готові повернутись. Частина брендів і надалі уникає X через проблеми з модерацією контенту, попри те, що Маск цього разу був значно стриманішим, ніж у своїх попередніх висловлюваннях щодо рекламодавців.

Grok наразі активно просувається серед платних підписників X Premium, а компанія xAI збирає інвестиції, щоб конкурувати з OpenAI, Meta та Google. За даними WSJ, SpaceX інвестує $2 млрд у xAI, а загальне фінансування може сягнути $10 млрд.