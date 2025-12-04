Виробник прийняв стратегічне рішення відмовитися від ринку домашніх ПК, щоб спрямувати всі ресурси на забезпечення потреб гігантів індустрії штучного інтелекту, які потребують колосальних обсягів пам'яті, пояснює 24 Канал з посиланням на заяву компанії Micron.

Дивіться також Тепер їх три: Microsoft випустила свої традиційні потворні светри

Чому закриття Crucial це дуже погана новина?

Рішення Micron "вбити" бренд Crucial стало справжнім шоком для ентузіастів та тих, хто самостійно збирає комп'ютери, інформує The Verge.

У своїй заяві компанія чітко окреслила пріоритети: згортання споживчого бізнесу дозволить "покращити постачання та підтримку великих стратегічних клієнтів у сегментах, що швидко зростають". Під цим евфемізмом ховаються насамперед розробники штучного інтелекту.

Ситуація на ринку пам'яті вже зараз є критичною через "апетит" нейромереж. Наприклад, OpenAI уклала угоди з Samsung та SK Hynix на постачання до 900 000 модулів DRAM щомісяця для свого проєкту Stargate.

Чому всі переходять на ШІ?

Головна причина переходу – це гроші. Зараз на ринку відбувається щось на кшталт "золотої лихоманки", де всі намагаються задовольнити чимраз більші апетити ШІ.

На відміну від ринку ШІ, ринок споживчої електроніки (ПК, ноутбуки, смартфони) стагнує і має низьку маржинальність. Пам'ять для звичайних користувачів стала "товаром широкого вжитку" (commodity), де конкуренція йде за кожен цент, а прибутки мінімальні. Натомість сегмент ШІ готовий платити будь-які гроші за високопродуктивну пам'ять.

Компанії на кшталт OpenAI, Google чи Microsoft не торгуються за ціну, коли йдеться про навчання моделей рівня GPT-5. Для виробників пам'яті, таких як Micron, SK Hynix та Samsung, продаж серверної пам'яті приносить у рази більше чистого прибутку, ніж продаж мільйонів планок для домашніх ПК.

Але виробники не можуть просто наростити виробництво, щоб задовольнити усі ринки. Річ у тім, що виробництво пам'яті для ШІ – це не просто штампування тих самих чипів у більшій кількості. Штучний інтелект потребує специфічної пам'яті HBM (High Bandwidth Memory). Це технологія, де чипи пам'яті фізично складають один на одного у "вежі", з'єднуючи їх наскрізними провідниками (TSV).

Цей процес набагато складніший і дуже ресурсозатратний:

Перш за все він вирізняється високим рівнем витрат кремнію. Для виготовлення одного модуля HBM3E потрібно утричі більше кремнієвих пластин, ніж для аналогічного обсягу звичайної DDR5.

Для виготовлення одного модуля HBM3E потрібно утричі більше кремнієвих пластин, ніж для аналогічного обсягу звичайної DDR5. Обладнання, яке могло б штампувати тисячі дешевих SSD, тепер зайняте повільним і складним процесом створення дорогої HBM.

Оскільки кількість заводів і кремнієвих пластин обмежена, виробники фізично не можуть задовольнити обидва ринки одночасно. Доводиться вибирати, і вибір падає на більш прибутковий сектор.

Як це вдарить по комп'ютерній індустрії та гаманцях користувачів?

Тепер, коли з ринку зникає один із ключових гравців, який виробляв доступну пам'ять для звичайних людей, глобальний дефіцит лише посилиться.

Наслідки вже відчутні:

Зростання цін : Компанії CyberPowerPC, Framework та навіть виробники мікрокомп'ютерів Raspberry Pi вже стикаються зі стрибком вартості комплектуючих.

: Компанії CyberPowerPC, Framework та навіть виробники мікрокомп'ютерів Raspberry Pi вже стикаються зі стрибком вартості комплектуючих. Зміна комплектацій: HP натякнула, що через дорожнечу пам'яті доведеться або підіймати ціни на пристрої, або встановлювати в них менший обсяг ОЗП.

Водночас Micron продовжить відвантажувати продукцію Crucial до кінця лютого 2026 року, як зазначає VideoCardz. Також компанія обіцяє зберегти гарантійне обслуговування та підтримку для вже придбаних товарів, тож власникам дисків та пам'яті цього бренду поки що не варто хвилюватися про сервіс.

Скільки це ще триватиме?

Як би не сумно було це визнавати, але все тільки починається. Ненажерливість нейромереж зростає. Масштаби споживання пам'яті у сфері ШІ непорівнянні зі звичайними комп'ютерами.

Сучасний ігровий ПК має в середньому 32 ГБ оперативної пам'яті. Один серверний прискорювач Nvidia H100 має на борту 80 ГБ надшвидкої пам'яті, а в одному дата-центрі таких прискорювачів працюють десятки тисяч.

Навчання однієї великої мовної моделі вимагає петабайтів даних, що постійно завантажуються та вивантажуються з пам'яті. Швидкість обміну даними тут критичніша за обсяг, тому стара архітектура пам'яті просто не справляється.

Це створює бездонний попит, який гарантує виробникам пам'яті замовлення на роки вперед, тоді як ринок ПК залишається нестабільним і залежним від економічних криз.