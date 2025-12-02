Що відомо про нові різдвяні светри Microsoft?

Головний светр колекції 2025 року має назву Artifact Holiday Sweater і коштує 80 доларів. На ньому розміщено безліч пікселізованих іконок, знайомих користувачам старих версій Windows: Notepad, Reversi, Paint, MS-DOS, Internet Explorer та логотип-метелик MSN. Традиційно головне місце займає Clippy – легендарна скріпка-помічник, яка стала символом попередніх святкових светрів компанії, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.

Поруч із вінтажними елементами на светрі з'явилися й сучасні символи: емодзі в сонцезахисних окулярах, цифра 50 на честь ювілею Microsoft та голова Кріпера з Minecraft. Однак найцікавішою деталлю для аудиторії став монохромний пікселізований значок Copilot на правому рукаві, який виглядає як щось чужорідне в оточенні ретро-елементів.



Светр "Artifact Holiday Sweater" / Фото Microsoft

Окрім светра Artifact, Microsoft пропонує ще дві моделі: чорно-салатовий светр у стилі Xbox за 60 доларів та коричнево-помаранчевий светр з логотипом медіаплеєра Zune та зображенням кнопок відтворення й паузи, який коштує 80 доларів, пише Ars Technica.



Светр у стилі Xbox / Фото Microsoft



Светр з логотипом медіаплеєра Zune / Фото Microsoft

Де вони продаються?

Усі три моделі доступні в обмеженій кількості через онлайн-магазин Microsoft Company Store, а також у фізичних магазинах у Сіетлі та Нью-Йорку.

Вже через годину після старту продажів більшість розмірів светра Artifact були розпродані, хоча замовлення все ще приймаються з перспективою поповнення запасів.

Детальніше про традицію