Що відомо про нові різдвяні светри Microsoft?
Головний светр колекції 2025 року має назву Artifact Holiday Sweater і коштує 80 доларів. На ньому розміщено безліч пікселізованих іконок, знайомих користувачам старих версій Windows: Notepad, Reversi, Paint, MS-DOS, Internet Explorer та логотип-метелик MSN. Традиційно головне місце займає Clippy – легендарна скріпка-помічник, яка стала символом попередніх святкових светрів компанії, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.
Поруч із вінтажними елементами на светрі з'явилися й сучасні символи: емодзі в сонцезахисних окулярах, цифра 50 на честь ювілею Microsoft та голова Кріпера з Minecraft. Однак найцікавішою деталлю для аудиторії став монохромний пікселізований значок Copilot на правому рукаві, який виглядає як щось чужорідне в оточенні ретро-елементів.
Светр "Artifact Holiday Sweater" / Фото Microsoft
Окрім светра Artifact, Microsoft пропонує ще дві моделі: чорно-салатовий светр у стилі Xbox за 60 доларів та коричнево-помаранчевий светр з логотипом медіаплеєра Zune та зображенням кнопок відтворення й паузи, який коштує 80 доларів, пише Ars Technica.
Светр у стилі Xbox / Фото Microsoft
Светр з логотипом медіаплеєра Zune / Фото Microsoft
Де вони продаються?
Усі три моделі доступні в обмеженій кількості через онлайн-магазин Microsoft Company Store, а також у фізичних магазинах у Сіетлі та Нью-Йорку.
Вже через годину після старту продажів більшість розмірів светра Artifact були розпродані, хоча замовлення все ще приймаються з перспективою поповнення запасів.
Детальніше про традицію
- Традиція святкових светрів Microsoft розпочалася у 2018 році з моделі на тему Windows 95, яка не надійшла у продаж і була розіслана лише обраним фанатам.
- Наступні роки принесли светри на тему Windows XP (2019), Paint (2020), Minesweeper (2021), Clippy (2022) та легендарних шпалер Bliss з Windows XP (2023).
- У 2024 році компанія несподівано пропустила випуск святкового светра, тому повернення традиції у 2025-му стало приємною несподіванкою для шанувальників.