Samsung і SK Hynix підтвердили, що масштабують виробництво пам’яті для OpenAI та готові постачати близько 900 тисяч пластин на місяць. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OpenAI

Що відомо про співпрацю?

Stargate – один із найамбітніших проєктів OpenAI, спрямований на створення нової інфраструктури для навчання та розгортання передових AI-моделей. Щоб реалізувати його, компанії потрібні величезні обсяги обчислювальних потужностей і відповідно – напівпровідників.

Як повідомляє The Verge, такі обсяги підкреслюють безпрецедентний рівень апетитів компанії до обчислювальних ресурсів.

Окрім постачання чипів, сторони ведуть перемовини щодо відкриття двох дата-центрів у Південній Кореї. Samsung також заявила, що розглядає ідею "плавучих дата-центрів", які можуть знизити витрати та скоротити викиди вуглецю.

Це партнерство є частиною ширшої стратегії OpenAI зі зміцнення обчислювальної бази. Минулого місяця Nvidia оголосила про плани інвестувати до 100 мільярдів доларів у компанію, щоб підтримати її масштабування.

Чому Nvidia інвестувала 100 мільярдів доларів в OpenAI?

Згідно з домовленостями, Nvidia поступово інвестує в OpenAI до $100 млрд – фінансування надаватиметься у міру введення в експлуатацію нових дата-центрів. У межах угоди Nvidia стане пріоритетним стратегічним партнером OpenAI у сфері обчислювальної та мережевої інфраструктури.

Партнерство з Nvidia стало наступним кроком після змін у відносинах OpenAI і Microsoft. Раніше Microsoft залишалася єдиним постачальником обчислювальних ресурсів для компанії, інвестувавши понад $13 млрд. Проте на початку року сторони погодилися, що надалі OpenAI зможе працювати і з іншими партнерами, а Microsoft зберігатиме лише “право першої відмови”.