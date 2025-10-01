Нова соцмережа від OpenAI дозволить користувачам створювати ролики тривалістю до 10 секунд за допомогою текстових описів, фото чи відеопідказок. Як і в інших платформах коротких відео, передбачені лайки, коментарі та можливість робити ремікси. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Wired.

Які функції отримає новий застосунок?

Однак головна відмінність полягає в системі підтвердження особи. Користувачів попросять пройти верифікацію через розпізнавання обличчя. Це потрібно, аби їхнє зображення могло з’являтися у відео, створеному моделлю Sora 2. Ба більше, інші користувачі зможуть вставляти ваше обличчя у свої відео, навіть якщо ролик залишиться в чорновиках. Чи можна буде відмовитися від цього – поки невідомо.

Ще один аспект викликав занепокоєння авторів і студій. За повідомленням The Wall Street Journal, щоб уникнути використання захищеного контенту, власникам авторських прав доведеться самостійно подавати заявки на вилучення творів із бази Sora 2. OpenAI не прийматиме загальних відмов від використання всієї творчості одразу, тож агентствам і студіям доведеться окремо стежити за кожним випадком. Водночас деякі домовленості із правовласниками вже обмежують появу відомих персонажів у таких відео.

Перша версія Sora з’явилася ще торік, але не отримала великої популярності. Натомість Google із Veo 3 зайняв міцні позиції на ринку генерації відео. Тепер OpenAI сподівається повторити успіх свого інструмента для зображень, інтегрувавши відео в соціальний формат.

Sora 2, за словами розробників, тренували з урахуванням обмежень для уникнення порушень авторських прав і створення небажаного контенту. Але, як показує практика, такі фільтри користувачі часто обходять за допомогою хитрих підказок.

OpenAI вже повідомила студії й агентства про підготовку до запуску. За неофіційними даними, додаток може вийти найближчими днями.

Як працює "особистий секретар" від ChatGPT?

OpenAI представила ChatGPT Pulse – нову функцію для мобільних користувачів Pro-підписки, яка формує персоналізовані ранкові зведення. Вона враховує історію чатів та інтеграції з Gmail і Google Calendar, щоб допомогти користувачам організувати свій день.

Функція поки що доступна лише власникам підписки Pro за 200 доларів на місяць, але найближчим часом її планують відкрити і для передплатників Plus (20 доларів на місяць). Інтеграції з Gmail та Google Calendar можна підключити вручну в налаштуваннях, оскільки за замовчуванням вони вимкнені.