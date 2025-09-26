OpenAI заявила, що ChatGPT Pulse покликаний стати чимось на кшталт асистента, який щоранку готує для вас стислий і персоналізований огляд. У мобільному застосунку Pro-користувачі вже можуть отримувати велику візуальну картку з актуальними оновленнями: від нагадування про зустрічі до ідей для вечері чи рекомендацій ресторанів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OpenAI

Як працює ChatGPT Pulse і кому він доступний?

Функція поки що доступна лише власникам підписки Pro за 200 доларів на місяць, але найближчим часом її планують відкрити і для передплатників Plus (20 доларів на місяць). Інтеграції з Gmail та Google Calendar можна підключити вручну в налаштуваннях, оскільки за замовчуванням вони вимкнені.

У OpenAI підкреслюють, що бачать у Pulse важливий крок до створення проактивного ШІ, який не лише відповідає на запити, а й сам пропонує рішення. Генеральна директорка з додатків компанії Фіджі Сімо наголосила, що багаті люди завжди мали доступ до особистих асистентів, які вміють передбачати потреби та допомагати у побутових справах. Тепер подібні можливості може отримати значно ширше коло користувачів.

Як повідомляє Cnet, OpenAI визнає, що Pulse не ідеальний: іноді він може давати застарілі поради або пропонувати непотрібні дії. Розробники розраховують, що зворотний зв'язок від користувачів допоможе вдосконалити систему.

Запуск Pulse відбувається на тлі ширшої тенденції у світі ШІ – створення так званих агентних чат-ботів, здатних виконувати завдання від імені користувача. Хоча такі системи ще схильні до помилок, компанії продовжують активно розвивати цей напрямок.

Які гаджети розробляє OpenAI?

OpenAI працює над лінійкою апаратних пристроїв з інтегрованим ChatGPT. За даними The Information, серед ідей – розумні окуляри, диктофон, носимий пін та колонка без екрана.

За попередніми планами, перший девайс може вийти наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Найімовірніше, спочатку представлять один продукт, а решта з’являться пізніше. Очікується, що новинки будуть не заміною для смартфонів чи ноутбуків, а радше доповненням до них.