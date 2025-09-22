OpenAI розглядає створення кількох AI-ґаджетів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Information.

Які пристрої готує OpenAI?

Серед них – розумні окуляри, цифровий голосовий рекордер, носимий пін та смарт-колонка без дисплея. Не всі ці розробки можуть дійти до фінального продукту, однак компанія вже співпрацює з партнерами на кшталт Luxshare і Goertek, які також працювали з Apple.

Вплив Apple відчутний і в команді: у проєкті бере участь колишній головний дизайнер компанії Джонні Айв, а також кілька екс-топменеджерів Apple, що перейшли до OpenAI. Це може визначати підхід до дизайну майбутніх пристроїв.

За попередніми планами, перший девайс може вийти наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Найімовірніше, спочатку представлять один продукт, а решта з’являться пізніше. Очікується, що новинки будуть не заміною для смартфонів чи ноутбуків, а радше доповненням до них.

Як повідомляє Techradar, ймовірно, пристрої зможуть у режимі реального часу відповідати на запитання у стилі ChatGPT, а також зберігати голосові нотатки чи розмови для подальшого аналізу.

Подібні ідеї вже намагалися реалізувати інші стартапи – зокрема Rabbit R1 і Humane AI Pin, але вони не стали популярними. В OpenAI сподіваються виправити ці помилки та запропонувати кращий користувацький досвід.

Що найчастіше питають у ChatGPT?

OpenAI опублікувала перше велике дослідження про своїх користувачів і сценарії використання ChatGPT. У ньому розкривається, хто найчастіше звертається до чат-бота, які теми домінують у розмовах і як змінилася аудиторія за останні роки.

На перше місце вийшла категорія "практичні поради" – від шкільних завдань і фітнес-інструкцій до різних порад із повсякденного життя. Вона охоплює 28,3% усіх діалогів. На другому місці – допомога з написанням текстів: редагування, створення постів і листів. Третє місце посідають запити на інформацію, що дедалі більше конкурують із пошуком у Google.

Цікаво, що робоче використання поступово зменшилося. У червні 2024 року робочі й особисті запити були приблизно рівними, але вже через рік 73% становили саме непов’язані з роботою. Кодування лишається відносно невеликою частиною – 4,2% чатів.