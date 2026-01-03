Чим насправді є Lenovo AI Glasses Concept?

Lenovo AI Glasses Concept – це спроба перетворити звичайні на вигляд окуляри на повноцінний персональний AI-хедсет. Компанія робить ставку не на футуристичний дизайн, а на практичні сценарії використання, які можуть бути корисними вже сьогодні, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Ключовою особливістю концепту став вбудований телесуфлер. Він відображає текст безпосередньо перед очима користувача, дозволяючи читати підготовлений сценарій під час презентацій, стримів або публічних виступів. Такий підхід виглядає логічним рішенням для спікерів, блогерів і тих, хто регулярно працює з камерою, попри те, що подібні інструменти раніше вимагали окремих екранів або складних налаштувань.

Окуляри оснащені сенсорним і голосовим керуванням, інтегрованим у дужки. Це дає змогу приймати дзвінки, керувати музикою або швидко отримувати інформацію без смартфона в руках. У базових сценаріях Lenovo AI Glasses Concept можуть працювати як автономний пристрій, але найцікавіші функції розкриваються під час підключення до інших гаджетів, зазначає Windows Latest.

Дуже багато ШІ

Важливу роль у системі відіграє AI-асистент Lenovo Qira. Він не обробляє дані безпосередньо на окулярах, а використовує обчислювальні ресурси підключеного смартфона або комп’ютера. Такий підхід знижує навантаження на сам пристрій і дозволяє зменшити його вагу та енергоспоживання, але водночас робить залежним від зовнішніх девайсів.

У зв’язаному режимі Qira підтримує майже миттєвий переклад у реальному часі, а також розпізнавання зображень. Для цього в передній частині оправи встановлена камера, яка фіксує навколишнє середовище. На практиці це може бути корисно під час подорожей, роботи з іноземними мовами або швидкого аналізу візуальної інформації.

Окремо Lenovo акцентує увагу на функції Catch Me Up. Вона використовує ШІ для узагальнення повідомлень і сповіщень з кількох пристроїв, формуючи короткий огляд на початку дня. Це виглядає як спроба вирішити проблему інформаційного перевантаження без постійного гортання екранів.

Характеристики

Що стосується фізичних характеристик, концепт важить близько 45 кілограмів і, за заявами Lenovo, здатен працювати до восьми годин без підзарядки. Для такого невеликого пристрою з камерою та AI-функціями це доволі амбітні показники, хоча фінальні цифри можуть змінитися, якщо продукт дійде до серійного виробництва.

Коли чекати?

Наразі Lenovo AI Glasses Concept залишається концептом. Компанія не підтвердила ані дати виходу, ані комерційних планів, але сам напрямок розвитку чітко показує, як Lenovo бачить майбутнє персональних ШІ-пристроїв.