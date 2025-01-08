ThinkBook Plus Gen 6 виглядає як звичайний 14-дюймовий ноутбук із роздільною здатністю 2000x1600 пікселів, повідомляє 24 Канал. Проте натискання спеціальної клавіші або підняття руки до вебкамери активується механізм, який розгортає дисплей до висоти 16,7 дюймів із роздільною здатністю 2000x2350 пікселів. На повне розкручування чи згортання екрана потрібно близько 10 секунд.

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У розгорнутому режимі екран дозволяє відображати два вікна зі співвідношенням сторін 16:9 одне над одним. Коли дисплей згортається назад, нижня частина ховається в корпус ноутбука під клавіатурою, що дозволяє економити енергію.

ThinkBook Plus Gen 6 – дивіться відео:

Технологічні деталі ThinkBook Plus Gen 6

Гнучкий OLED-дисплей розроблено Samsung Display. Хоча на ньому можуть бути помітні невеликі згини, Lenovo запевняє, що ці дефекти майже не впливають на користувацький досвід. Механізм екрана та петля витримують не менше 30 тисяч відкривань і закривань кришки ноутбука та 20 тисяч розгортань екрана.

Акумуляторна батарея ноутбука має ємність 66 Вт-год, що є типовим для таких моделей, навіть з урахуванням інтегрованих моторів.

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ThinkBook Plus Gen 6 працює на процесорах Intel Core Ultra 7 Series 2, підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5x із двоканальною конфігурацією та до 1 ТБ SSD. Однак набір портів обмежений – два Thunderbolt 4 і аудіороз’єм 3,5 мм.

До речі, підключення до зовнішніх моніторів за допомогою HDMI неможливе, адже додатковий екран Lenovo реалізовано як другий монітор у Windows.