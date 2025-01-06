Однією з новинок став PF600U – пристрій, який поєднує Full HD-проєктор, Bluetooth-динамік і торшер в одному корпусі, повідомляє 24 Канал. Пристрій має пару динаміків та світлодіодну лампу з підтримкою дев’яти кольорів і п’яти рівнів яскравості. Важить гаджет 7,5 кг.

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Проєктор розміщено у верхній частині корпуса, і його можна нахиляти на 110°. Завдяки функції автоматичного налаштування розміру екрана можна легко підлаштувати зображення після переміщення лампи в кімнаті.

Однак яскравість проєктора становить лише 300 люменів, що впливає на якість перегляду відео з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів у добре освітлених приміщеннях.



PF600U можна використовувати навіть за яскравого денного світла / Фото LG



Пристрій має вписатися в будь-який інтер'єр / Фото LG

Другою новинкою став ультракороткофокусний проєктор CineBeam (PU615U), який має компактний корпус розміром 110×160×160 мм. Цей пристрій може формувати величезне 4K-зображення лазерним джерелом світла, знаходячись усього за кілька сантиметрів від стіни.

CineBeam оснащено стереодинаміками з підтримкою технології Dolby Atmos. Яскравість проєктора становить 500 люменів, що також обмежує якість зображення у яскраво освітлених кімнатах.



Компактний проєктор з якісним звуком / Фото LG

А тим часом Продажі електромобілів Tesla впали вперше в історії компанії

Обидва проєктори працюють на базі webOS і підтримують численні додатки для потокового відео. Дати початку продажів і вартість новинок наразі не оголошено.