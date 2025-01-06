Одной из новинок стал PF600U – устройство, которое сочетает Full HD-проектор, Bluetooth-динамик и торшер в одном корпусе, сообщает 24 Канал. Устройство имеет пару динамиков и светодиодную лампу с поддержкой девяти цветов и пяти уровней яркости. Весит гаджет 7,5 кг.

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Проектор размещен в верхней части корпуса, и его можно наклонять на 110°. Благодаря функции автоматической настройки размера экрана можно легко подстроить изображение после перемещения лампы в комнате.

Однако яркость проектора составляет всего 300 люменов, что влияет на качество просмотра видео с разрешением 1920×1080 пикселей в хорошо освещенных помещениях.



PF600U можно использовать даже при ярком дневном свете / Фото LG



Устройство должно вписаться в любой интерьер / Фото LG

Второй новинкой стал ультракороткофокусный проектор CineBeam (PU615U), который имеет компактный корпус размером 110×160×160 мм. Это устройство может формировать огромное 4K-изображение лазерным источником света, находясь всего в нескольких сантиметрах от стены.

CineBeam оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Яркость проектора составляет 500 люменов, что также ограничивает качество изображения в ярко освещенных комнатах.



Компактный проектор с качественным звуком / Фото LG

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Оба проектора работают на базе webOS и поддерживают многочисленные приложения для потокового видео. Даты начала продаж и стоимость новинок пока не объявлены.