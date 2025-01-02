Автор популярной в западном сегменте интернета колонки Get Organized поделился советами по этому поводу после 13 лет работы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCMag.

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Простой метод, который он описывает, позволяет упорядочить не только цифровые документы, но и другие жизненные аспекты. Система настолько проста, что даже если вы допустите ошибки, легко вернетесь к порядку.

Шаг 1: Создайте папки

Именно так, вам нужно больше папок, но основная идея – рассортировать файлы по годам. Создайте папки с названиями "2025", "2024", "2023" и т.д., а для очень старых файлов используйте одну папку, например, "2020 СТАРОЕ".

Кроме папок по годам, создайте папку "_ВХОДНЫЕ", куда можно помещать рабочие файлы, которые еще не требуют архивации или удаления. Символ подчеркивания перед названием (_) обеспечивает, что папка всегда будет в начале списка.

Шаг 2: Рассортируйте файлы

Воспользуйтесь Проводником (Windows) или Finder (Mac), чтобы быстро рассортировать файлы по дате. Переместите их в соответствующие папки, не задумываясь слишком сильно. Если поиск в файловой системе не срабатывает, распределение по годам поможет быстро найти нужный документ.

Шаг 3: Дополнительные папки

В папке текущего года можно создать дополнительные папки для более детальной сортировки. Например, "2024 ФОТО" или "2024 НАЛОГИ". Это особенно полезно, если у вас много файлов.

Шаг 4: Сделайте резервную копию

Сохраните ваши папки на облачном сервисе, чтобы иметь доступ к файлам с любого устройства и избежать потери данных.

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Почему это важно?

Упорядоченность облегчает поиск важных файлов в стрессовых ситуациях. Вам не нужно будет открывать десятки различных папок в поисках нужных документов или фотографий – все будет отсортировано по годам и найти информацию будет легче.