Новая версия Windows содержит много изменений и постоянно совершенствуется, а это значит, что могут возникнуть проблемы совместимости, с которыми вы раньше не сталкивались в Windows 10. Именно поэтому эта система имеет достаточно строгие требования к железу. Но это можно обойти и сейчас 24 Канал расскажет, как это можно сделать.

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Каковы требования к установке Windows 11?

Важно понимать, что минимальные характеристики, необходимые для установки новой версии операционной системы, отличаются от рекомендуемых. Вот что абсолютно необходимо:

Двухъядерный 64-разрядный процессор Intel, AMD или Qualcomm с тактовой частотой 1 ГГц или выше;

По крайней мере, 4 ГБ оперативной памяти;

Не менее 64 ГБ памяти для хранения данных;

Поддерживается и включена безопасная загрузка UEFI;

Модуль вверенной платформы (TPM), версия 2.0;

Поддержка DirectX 12 или более поздней версии с использованием драйверов WDDM 2.0;

Дисплей высокого разрешения (720p), монитор 9" или более, 8 бит на цветовой канал.

Строгие проверки совместимости Windows 11 наиболее ограничивают требования к процессору, и более старое оборудование с меньшей вероятностью их пройдет.

Что произойдет, если установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование?

При попытке установки Windows 11 на несовместимый компьютер появится предупреждение: "Ваш компьютер больше не будет поддерживаться и не будет иметь права на получение обновлений".

К счастью, Microsoft позволяет пользователям обойти минимальные требования к инсталляции, что позволяет им пользоваться ОС без проблем. Сама Microsoft опубликовала метод, как это сделать, предполагающий модификацию редактора реестра. Мы подробно обсудим этот метод ниже.

Проще говоря, установка Windows в обход минимальных установочных требований никак не повредит системе, поэтому это абсолютно безопасно! Для начала установки вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

Установка Windows 11 с помощью Windows11Upgrade Tool

Проще обойти требования к установке Windows 11 с помощью инструмента Windows11Upgrade, который предоставляет возможность обновления на месте, а также чистой установки.

Вот как его установить и использовать:

Посетите официальную страницу инструмента Windows11Upgrade на GitHub. Нажмите на файл с именем Windows11Upgrade_EN.zip и дождитесь завершения загрузки. Загруженный файл должен быть в формате ZIP. Выделите место загрузки и щелкните правой кнопкой мыши на файле. В контекстном меню выберите Вытащить все. После этого откройте распакованную папку, щелкните правой кнопкой мыши на файле Windows11Upgrade и выберите в контекстном меню пункт Запустить от имени администратора. У вас должно появиться всплывающее окно с двумя вариантами. Щелкните пункт Выбрать ISO-файл Windows 11, если у вас уже есть файл ISO. Если у вас нет файла ISO для Windows 11, нажмите пункт Скачать ISO-файл Windows 11. Найдите и выберите файл ISO. Теперь у вас должно появиться три варианта: Обновление, Только данные и Чистая установка. Выберите подходящий вариант и нажмите кнопку Установить систему. Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows 11

Обход требований TPM 2.0 и Secure Boot

Платформа Trusted Module Platform (TPM) защищает данные от взлома и других угроз на аппаратном уровне. С другой стороны, безопасная загрузка на уровне UEFI предотвращает запуск любой операционной системы без разрешения пользователя.

Ниже два способа обхода требований TMP 2.0 и Secure Boot для Windows 11. Воспользуйтесь тем, который подходит вам лучше всего.

1. Использование Rufus

В этом способе мы будем использовать стороннюю программу Rufus для обхода требований TPM 2.0 и Secure Boot.

Вот что вам нужно сделать:

Если у вас еще нет ISO-файла Windows 11, перейдите на страницу загрузки Windows 11. В разделе Загрузить образ диска Windows 11 (ISO) выберите Windows 11 и нажмите кнопку Загрузить. Подтвердите выбор языка, чтобы продолжить. Щелкните ссылку Загрузить 64-разрядную версию для загрузки ISO-файла. После этого загрузите Rufus. Чтобы запустить Rufus, дважды щелкните загруженный exe-файл. Затем подключите USB-накопитель к компьютеру. Нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы выбрать загруженный вами ISO-файл. В диалоговом окне Rufus разверните раскрывающееся меню под Образ и выберите Расширенная установка Windows 11 (без TPM/без безопасной загрузки/8 ГБ оперативной памяти). Выбрав этот параметр, вы упустите требования безопасной загрузки Windows 11 и TPM 2.0, а также минимальное требование до 8 ГБ оперативной памяти. Наконец, чтобы создать установочный носитель Windows 11, нажмите СТАРТ.

2. Использование инструмента создания носителя

Во втором способе мы будем использовать Media Creation Tool, чтобы обойти требования TPM 2.0 и Secure Boot. Однако следует отметить, что этот метод работает только для разделов операционной системы в формате NTFS.

Важно! Если используется FAT32, перейдите к следующему методу ниже. В противном случае, выполните следующие шаги для продолжения:

Начните с создания загрузочного диска USB 10 с помощью средства создания носителя. После завершения процесса откройте каталог, содержащий USB-диск Windows 10, и удалите файлы install.esd или install.wim. Скорее всего, вы найдете только один из этих файлов в каталоге. После удаления файлов установите ISO-образ Windows 11. Теперь снова перейдите к тому же каталогу и скопируйте файл install.wim в буфер обмена. Теперь вы можете вставить файл install.wim, который вы скопировали с Windows 11 ISO, на USB-накопитель Windows 10. На последнем шаге загрузитесь с модифицированного USB-накопителя Windows 10 и установите Windows 11.

3. Внесение изменений в реестр Windows

Наконец, у нас есть возможность редактировать реестр Windows, чтобы обойти требования к установке Windows 11.

С помощью этого способа можно обойти проверку TPM 2.0 и модели процессора. По крайней мере, ваш компьютер должен иметь TPM 1.2 для продолжения.

Важно отметить, что реестр Windows – это утилита продвинутого уровня, поэтому мы настоятельно рекомендуем создать резервную копию реестра перед тем, как продолжить выполнение инструкций. Создание резервной копии поможет вам восстановить текущую версию реестра Windows, если что-то пойдет не так.

Вот что вам нужно сделать:

Откройте Редактор реестра, нажав комбинацию клавиш Win+R, введите regedit и нажмите Enter. В редакторе реестра перейдите к HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Setup > MoSetup на левой панели редактора реестра. Щелкните левой кнопкой мыши на ключе MoSetup и выберите "Создать" > "DWORD (32-битное) значение". Назовите его AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Дважды щелкните на новом объекте, введите 1 в поле Value Data и нажмите OK. В завершение закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.

Теперь ваш компьютер готов к установке Windows 11, даже если он не отвечает минимальным требованиям.

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Мы надеемся, что один из вышеперечисленных методов помог вам. Стоит отметить, что Microsoft уделила большое внимание разработке новых функций безопасности для Windows 11, в значительной степени зависящих от вычислительной мощности новейших процессоров.

Если вы дошли до этого момента и полагаете, что Windows 10 вам больше подходит, пока вы не перейдете на совместное оборудование, знайте, что вы можете пользоваться им до 2025 года.