На автоматический перевод времени и изменение местоположения одинаково страдают как смартфоны под управлением Android, так и iPhone, сообщает 24 Канал. Такая автоматическая и часто незаметная смена времени может стать настоящей проблемой, поскольку будильник может сработать позже, а вы опоздаете на работу.

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Решение довольно простое – вам нужно изменить настройки часового пояса с автоматического на указанный и смартфон перестанет самостоятельно менять его.

Как изменить часовой пояс на Android

Вам нужно перейти к Настройки и выбрать Дата и время. Далее необходимо изменить переключатель Установить часовой пояс автоматически и внести данные вручную.

Важно! В зависимости от модели смартфона раздел "Дата и время" может быть размещен в разных местах меню настроек. На смартфоне Oppo Reno 12F этот раздел спрятан в подменю "Дополнительные параметры". Для более удобного поиска в меню поиска "Настроек" можно ввести вручную "Дата и время".

Как изменить часовой пояс на iPhone

Здесь инструкция простая и универсальная для каждого iPhone. Вам нужно открыть Настройки и выбрать раздел Дата и время в Общих.

Далее необходимо выключить переключатель в строке Задавать автоматически, а ниже вручную выбрать часовой пояс введя в поиске город Киев.

Почему смартфоны автоматически меняют время

Можно предположить, что проблема с автоматическим изменением времени и местоположения действительно возникла из-за работы устройств РЭБ, которые могут использовать во время вражеских атак дронами, которые часто происходят именно ночью.

Если не вдаваться в технические детали, то такие системы пытаются обмануть систему навигации вражеского дрона и направить его обратно в Россию. Именно поэтому некоторые из пользователей обнаружили, что их смартфон изменил местоположение из Киева и Харькова на Курск или Москву.

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Поэтому рекомендуем изменить настройки часового пояса на смартфонах с автоматического определения на указанное вручную. Кроме того, рекомендуем находясь дома выключать Местоположение – функцию, которая определяет ваше местоположение с помощью GPS, среди прочего это сохранит вам заряд батареи.