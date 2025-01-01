Правильный уход за любой техникой продлевает продолжительность ее эксплуатации, а смартфон – это устройство, которым мы пользуемся каждый день, поэтому без правил здесь не обойтись. 24 Канал подготовил ряд полезных советов для пользователей iPhone по правильной зарядке гаджета.

Читайте на сайте Почему пользователи заряжают устройства до 100%, несмотря на распространенное правило 80%

Зарядка iPhone через кабель

Самый быстрый способ зарядки iPhone – использование кабеля. До появления iPhone 15 это был специальный кабель с проприетарным разъемом Lightning, а начиная с iPhone 15 – кабель USB-C.

Для быстрой зарядки необходим кабель USB-C/Lightning (для моделей со старым портом) или USB-C/USB-C (для новых моделей) в паре с зарядным устройством USB-C.

Apple рекомендует зарядные устройства мощностью не менее 20 Вт, хотя для новых моделей скорость зарядки увеличивается с адаптерами на 30 Вт или более.

Беспроводная зарядка iPhone

Модели iPhone, начиная с iPhone 8, поддерживают беспроводную зарядку. В моделях до iPhone 11 используется стандарт Qi, а начиная с iPhone 12, можно также использовать MagSafe.

MagSafe обеспечивает более быструю зарядку благодаря магнитной фиксации, что гарантирует плотный контакт зарядного устройства с телефоном. Зарядные устройства MagSafe поддерживают мощность до 15 Вт, тогда как стандарт Qi ограничивается 5–15 Вт.

Поэтому следует убедиться, что аксессуар для зарядки соответствует требованиям Apple, а еще лучше, чтобы он был сертифицирован компанией.

Использование павербанков для зарядки iPhone

Павербанки – удобное решение для зарядки iPhone на ходу. Они бывают очень разными: со встроенными кабелями или беспроводными зарядными панелями, в виде отдельных устройств, или в составе специальных чехлов.

Емкость устройств тоже варьируется от нескольких тысяч миллиампер-часов до 20,000 мА-ч и более, что позволяет заряжать, например iPhone 15 Pro Max до трех раз.

Перед использованием павербанка обязательно заряжайте его полностью, а затем просто подключайте к iPhone с помощью кабеля или беспроводного интерфейса.

Оптимизация настроек зарядки iPhone

В разделе Настройки > Аккумулятор доступны функции, которые помогают сохранить ресурс батареи:

Оптимизированная зарядка аккумулятора : устройство ограничивает заряд до 80% и завершает до 100% только перед использованием.

: устройство ограничивает заряд до 80% и завершает до 100% только перед использованием. Ограничение до 80%: зарядка останавливается на уровне 80% : зарядка останавливается на уровне 80%, чтобы уменьшить износ батареи.

: зарядка останавливается на уровне 80%, чтобы уменьшить износ батареи. Зарядка чистой энергией: зарядка чистой энергией: зарядка происходит, когда доступна электроэнергия с низким уровнем выбросов.

Какими должны быть зарядные аксессуары для iPhone

Для быстрой и эффективной зарядки рекомендуется использовать кабели, поддерживающие передачу данных на скорости 5 Гбит/с и выше, а также адаптеры мощностью не менее 30 Вт.

Если вы ищете универсальный адаптер, обратите внимание на модели с несколькими портами. Убедитесь, что аксессуары сертифицированы Apple и соответствуют всем требованиям компании.

Откажитесь от покупки дешевых кабелей и блоков питания от неизвестных брендов. В лучшем случае они просто медленно заряжать ваш смартфон и быстро выходить из строя. В худшем – могут вызвать различные повреждения и поломки смартфона.

Частые вопросы владельцев iPhone

Можно ли оставлять iPhone заряжаться на ночь?

Да, но лучше поддерживать заряд на уровне 30–80%, периодически пополняя его в течение дня, если это нужно. Безопасно ли использовать любое зарядное устройство?

Рекомендуется использовать зарядные устройства, сертифицированные Apple или от проверенных производителей. О последствиях использования дешевых аксессуаров мы писали выше. Вредит ли быстрая зарядка iPhone?

Нет, устройство автоматически регулирует мощность для предотвращения перегрева. Безопасно ли хранить заряженный iPhone долго?

Если вы путешествуете без устройства или вам нужно оставить его неиспользованным на несколько недель или месяцев, перед выключением убедитесь, что он заряжен примерно на 50 процентов. Не рекомендуется оставлять выключенными устройства с зарядом менее, как 30% и более, чем 90%

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Правильный подход к зарядке iPhone поможет сохранить батарею в максимально "здоровом" состоянии на длительное время. И хоть это не убережет вас от деградации аккумулятора, все же заметно повлияет на его общее состояние и пользовательский опыт.