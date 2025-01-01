Правильний догляд за будь-якою технікою продовжує тривалість її експлуатації, а смартфон – це пристрій, яким ми користуємося кожного дня, тож без правил тут не обійтися. 24 Канал підготував низку корисних порад для користувачів iPhone щодо правильної зарядки ґаджета.

Читайте на сайті Чому користувачі заряджають пристрої до 100%, попри поширене правило 80%

Заряджання iPhone через кабель

Найшвидший спосіб заряджання iPhone – використання кабелю. До появи iPhone 15 це був спеціальний кабель з пропрієтарним роз'ємом Lightning, а починаючи з iPhone 15 – кабель USB-C.

Для швидкої зарядки необхідний кабель USB-C/Lightning (для моделей зі старим портом) або USB-C/USB-C (для нових моделей) у парі з зарядним пристроєм USB-C.

Apple рекомендує зарядні пристрої потужністю щонайменше 20 Вт, хоча для новіших моделей швидкість зарядки збільшується з адаптерами на 30 Вт або більше.

Бездротове заряджання iPhone

Моделі iPhone, починаючи з iPhone 8, підтримують бездротове заряджання. У моделях до iPhone 11 використовується стандарт Qi, а починаючи з iPhone 12, можна також використовувати MagSafe.

MagSafe забезпечує швидше заряджання завдяки магнітній фіксації, що гарантує щільний контакт зарядного пристрою з телефоном. Зарядні пристрої MagSafe підтримують потужність до 15 Вт, тоді як стандарт Qi обмежується 5–15 Вт.

Тож слід переконатися, що аксесуар для зарядки відповідає вимогам Apple, а ще краще, щоб він був сертифікований компанією.

Використання павербанків для заряджання iPhone

Павербанки – зручне рішення для зарядки iPhone на ходу. Вони бувають дуже різними: з вбудованими кабелями або бездротовими зарядними панелями, у вигляді окремих пристроїв, або у складі спеціальних чохлів.

Ємність пристроїв теж варіюється від кількох тисяч міліампер-годин до 20,000 мА·год і більше, що дозволяє заряджати, наприклад iPhone 15 Pro Max до трьох разів.

Перед використанням павербанка обов’язково заряджайте його повністю, а потім просто підключайте до iPhone за допомогою кабелю або бездротового інтерфейсу.

Оптимізація налаштувань заряджання iPhone

У розділі Налаштування > Акумулятор доступні функції, які допомагають зберегти ресурс батареї:

Оптимізоване заряджання акумулятора : пристрій обмежує заряд до 80% і завершує до 100% тільки перед використанням.

: пристрій обмежує заряд до 80% і завершує до 100% тільки перед використанням. Обмеження до 80% : зарядка зупиняється на рівні 80%, щоб зменшити зношення батареї.

: зарядка зупиняється на рівні 80%, щоб зменшити зношення батареї. Зарядка чистою енергією: заряджання відбувається, коли доступна електроенергія з низьким рівнем викидів.

Якими мають бути зарядні аксесуари для iPhone

Для швидкої та ефективної зарядки рекомендується використовувати кабелі, що підтримують передачу даних на швидкості 5 Гбіт/с і вище, а також адаптери потужністю не менше 30 Вт.

Якщо ви шукаєте універсальний адаптер, зверніть увагу на моделі з кількома портами. Переконайтеся, що аксесуари сертифіковані Apple та відповідають усім вимогам компанії.

Відмовтеся від покупки дешевих кабелів та блоків живлення від невідомих брендів. В найкращому випадку вони просто повільно заряджатимуть ваш смартфон та швидко виходитимуть з ладу. В найгіршому – можуть спричинити різноманітні пошкодження та поломки смартфона.

Часті питання власників iPhone

Чи можна залишати iPhone заряджатись на ніч?

Так, але краще підтримувати заряд на рівні 30–80%, періодично поповнюючи його протягом дня, якщо це потрібно. Чи безпечно використовувати будь-який зарядний пристрій?

Рекомендується використовувати зарядні пристрої, сертифіковані Apple або від перевірених виробників. Про наслідки використання дешевих аксесуарів ми писали вище. Чи шкодить швидка зарядка iPhone?

Ні, пристрій автоматично регулює потужність для запобігання перегріву. Чи безпечно зберігати заряджений iPhone довго?

Якщо ви подорожуєте без пристрою або вам потрібно залишити його невикористаним на кілька тижнів чи місяців, перед вимкненням переконайтеся, що він заряджений приблизно на 50 відсотків. Не рекомендується залишати вимкненими пристрої з зарядом менше, як 30% та більше, ніж 90%

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Правильний підхід до заряджання iPhone допоможе зберегти батарею в максимально "здоровому" стані на тривалий час. І хоч це не вбереже вас від деградації акумулятора, все ж помітно вплине на його загальний стан і користувацький досвід.