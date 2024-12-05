Правило 80% передбачає, що підтримання заряду пристрою в "золотій зоні" від 20% до 80% допомагає зберегти здоров'я акумулятора, повідомляє 24 Канал. Багато користувачів застосовують цей підхід, щоб зменшити навантаження на батарею, прагнучи зменшити кількість циклів заряджання та покращити довготривалу роботу.

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Спочатку ця стратегія здається простим рішенням для продовження терміну служби акумулятора. Однак вона пов'язана з певними проблемами, які роблять її непридатною для всіх.

Проблеми обмеження заряду до 80%

Однією з найпоширеніших проблем, пов'язаних з правилом 80%, є зменшення витривалості акумулятора. Такі пристрої, як смартфони та ноутбуки, часто споживають значну кількість енергії для навігації, потокового мовлення або ігор. Початок дня із зарядом акумулятора лише на 80% просто робить ваш запас енергії на 20% меншим, а якщо не опускати заряд нижче рекомендованої позначки, то на день у вас всього 60% заряду батареї

Постійно шукати місце для зарядки не завжди зручно, як і носити із собою павербанк. Але що, якщо не дотримуватися порад експертів і заряджати смартфон так, як зручно робити вам?

Чому заряджати смартфон до 100% це нормально?

Зарядка на 100% дає вам змогу використовувати повний заряд смартфона протягом дня. Але за це ви платите зменшенням загального ресурсу акумулятора.

Цікаво, що повна зарядка раз на день є кращою для батареї смартфона ніж регулярні підзарядки протягом дня. Річ у тім, що кожна з них зменшує кількість циклів роботи акумулятора.

Варто зазначити, що за час експлуатації смартфона ви навряд чи відчуєте суттєву втрату ємності батареї пристрою. Сьогодні користувачі міняють смартфон в середньому раз на 2-3 роки, а за цей період падіння ємності майже невідчутне, тож практичного сенсу слідувати правилу зарядки смартфона від 20 до 80% немає.

Вам потрібен баланс

Деякі користувачі віддають перевагу надійності повного заряду, в той час, як інші дотримуються правила 80%, щоб бути спокійними за довговічність акумулятора. Ймовірно, найкращою практикою буде певна золота середина з цих двох підходів:

Заряджайте до 100% у дні, коли очікується тривале використання.

Обмежте заряджання до 85% у менш навантажені дні, щоб зменшити вплив на акумулятор.

Використовуйте режими економії заряду акумулятора та закривайте фонові програми, щоб заощадити енергію.

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Хоча жоден акумулятор не працює вічно, ви можете продовжити термін його роботи і який підхід обрати у вашому щоденному досвіді взаємодії зі смартфоном – лише ваш вибір. Зрештою, більшість користувачів оновлюють свої пристрої до того, як деградація акумулятора стає серйозною проблемою, тож, можливо, не варто надмірно перейматися з цього приводу і робити так, як зручно вам.