Заяви виробників про час роботи акумулятора ґрунтуються на ідеальних умовах, а не на реальному використанні. 24 Канал пояснює, що мають на увазі виробники та як насправді працюватиме ваш ноутбук.

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Чому виробники обіцяють "до [певної кількості годин]"

Фраза "до" є одним з найбільш поширеною характеристикою, що описує термін служби акумулятора. Виробники використовують її, щоб показати максимальний час роботи пристрою в ідеальних умовах – не обов'язково тих, з якими користувачі стикаються щодня.

Під час тестування виробники створюють оптимальні умови для збільшення продуктивності акумулятора. Зазвичай це включає зменшення яскравості екрана, вимкнення Wi-Fi та виконання лише легких завдань, таких як відтворення відео або перегляд документів.

Ці умови рідко відповідають реальному використанню ноутбуків, але вони дозволяють виробникам демонструвати разючі цифри "до" в маркетингових матеріалах.

Хоча ці показники не обов'язково є неправдивими, часто вони викривляють сприйняття покупцями реального часу роботи від батареї. На практиці автономність ноутбука рідко буває такою ж довгою, як заявлений максимум.

Виробники не навантажують ноутбуки тестуючи їх

Коли виробники тестують час автономної роботи, вони не використовують ті самі програми, вебсайти або робочі процеси, що й звичайні користувачі. Замість цього вони зазвичай виконують завдання, які вимагають мінімального енергоспоживання, наприклад, відтворення відео з вимкненим Wi-Fi і яскравістю екрана, встановленою на 50%.

Відтворення відео особливо економно витрачає заряд батареї ноутбука, оскільки сучасні графічні процесори та медіадекодери добре оптимізовані для цього завдання. Інші енергоємні компоненти, такі як процесор, під час відтворення залишаються в основному в режимі очікування. Цей метод дозволяє виробникам заявляти про разючі показники часу автономної роботи.

Проте реальне використання набагато інтенсивніше. Відкриття декількох вкладок браузера, запуск хмарних застосунків для синхронізації, підключення до Wi-Fi або Bluetooth створюють набагато більше навантаження на батарею.

Ось чому обіцяні "до 16 годин" роботи від акумулятора можуть перетворитися у 6 годин під час реального використання ґаджета під час роботи.

Користувачі значно вимогливіші до ноутбуків

Повсякденне використання ноутбука далеке від ідеальних умов, які використовуються для тестування акумулятора. Наприклад, сучасний вебсерфінг набагато більш вимогливий, ніж відтворення простого офлайн-відео. Вебсайти переповнені скриптами, рекламою, що автоматично відтворюється, та динамічним контентом, і все це створює додаткове навантаження на ваш процесор та акумулятор.

Відеодзвінки ще гірше впливають на споживання заряду акумулятора. Такі платформи, як Zoom, Microsoft Teams і Google Meet, вимагають постійного використання процесора, графічного процесора, вебкамери, мікрофона та динаміків. Кожен з цих компонентів розряджає акумулятор, а всі разом вони можуть значно скоротити час автономної роботи.

Wi-Fi також вносить свою лепту. Хоча це може здатися невеликим фоновим процесом, підтримка з'єднання з мережею – особливо в місцях зі слабким сигналом – змушує ваш ноутбук працювати інтенсивніше. Навіть така проста дія, як збільшення яскравості екрана, може суттєво вплинути на час автономної роботи, оскільки яскравіші дисплеї потребують значно більше енергії.

Оскільки так багато компонентів одночасно споживають енергію, не дивно, що реальний час роботи від батареї часто не відповідає заявленому в рекламі.

З часом акумулятор деградує

Навіть якщо батарея вашого ноутбука працює так, як заявлено в перший день, це не надовго. З часом літій-іонні акумулятори втрачають здатність утримувати повний заряд. Це природний процес, відомий як знос акумулятора.

Акумулятори для ноутбуків розраховані на певну кількість циклів заряджання – зазвичай від 300 до 500.

Цикл заряджання – це повне розряджання та перезаряджання акумулятора. Залежно від того, як часто ви використовуєте і заряджаєте свій ноутбук, ви можете досягти цієї межі за кілька років.

Нагрівання – ще один важливий фактор деградації акумулятора. Інтенсивні завдання, такі як редагування відео, ігри або запуск високопродуктивних додатків, генерують більше тепла, що прискорює знос акумулятора. Навіть постійне увімкнення ноутбука в розетку може сприяти зносу, оскільки постійна зарядка генерує тепло в акумуляторі.

У міру зносу батареї її ємність падає, і "100% заряд", що відображається на екрані, більше не відповідає повному заряду акумулятора. Ось чому старі ноутбуки часто розряджаються набагато швидше, ніж нові.

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Хоча виробники не обов'язково брешуть про час роботи акумулятора, умови тестування рідко відображають повсякденне використання. Формулювання "до" дає їм лазівку для реклами максимального часу роботи в ідеальних умовах, але реальне використання далеке від ідеального.

Щоб отримати максимальну віддачу від акумулятора, ви можете дотримуватися таких порад, як зниження яскравості екрана, закриття невикористовуваних програм та уникнення перезарядки. Але, зрештою, необхідно розуміти, що фактичний результат в реальності може суттєво відрізнятися від бажаного.